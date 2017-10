“Ni Macri es Menem, ni Cambiemos es los 90”, dijo Negri

El diputado nacional Mario Negri (UCR-Córdoba) estuvo en Gualeguaychú acompañando a Atilio Benedetti y a los candidatos de Cambiemos. Elecciones, leyes que se vienen, economía, peronismo y UCR, fueron algunos de los temas abordados en conferencia de prensa.

Acompañando en el cierre de campaña a los candidatos de Cambiemos, Atilio Benedetti y Alicia Fregonese, el diputado nacional Mario Negri (UCR-Córdoba), participó de una conferencia de prensa, en la que además estuvieron el senador Alfredo De Angeli, Pedro Galimberti y Mario Toller, presentes en la mesa.

En primer término Atilio Benedetti destacó el “decidido acompañamiento de los entrerrianos a Cambiemos. Hay una convicción, quedó demostrado en las PASO cuando tuvimos un 48 y pico por ciento de votos que apoyó a Cambiemos”.

“Esta situación nos hace pensar que vamos a hacer una muy buena elección en la provincia de Entre Ríos y como pocas veces, en una elección legislativa, hemos contado con tanto acompañamiento de dirigentes y de militantes en cada rincón de la provincia que hemos recorrido”, aseveró el candidato a diputado nacional.

Por último, destacó que “esta elección va a seguir reafirmando lo que ya ocurrió en 2015 en la provincia, cuando el presidente Mauricio Macri obtuvo la mayoría de los votos en la primera y segunda vuelta. Esta es una decisión fuerte de los entrerrianos de apoyar este cambio que lleva adelante Cambiemos y el presidente Macri”.

Consultado por las próximas elecciones, Negri dijo que “vamos a una muy buena elección en Entre Ríos, hay una decisión fuerte de los entrerrianos de apoyar este cambio que está produciendo el presidente Macri. Acá lo que puede haber es un voto de confianza para el gobierno, no un cheque en blanco. Al gobierno hay que soplarle la nuca siempre, uno gobierna mejor cuando te están controlando, cuando te están encima”, dijo y aseguró que “ni Macri es Menem ni Cambiemos es los 90”.

“Nosotros hemos sido minoría, necesitamos 130 diputados para que pueda aprobarse una Ley. En el año 2016 sacamos 110 leyes. Para que salieran las leyes no había otro camino que ceder y nosotros cedimos. Ahora creo que vamos a crecer en cantidad de legisladores, no vamos a llegar a tener la escribanía que tuvo Cristina, porque además no nos interesa eso, los argentinos tienen que producir un cambio de búsqueda de consenso, de diálogo. Que tenemos por delante? El paquete fiscal grande, se vencen impuestos importantes, se vence el impuesto al cheque, el pacto fiscal, se vence la ley de emergencia con la que Cristina ha gobernado doce años y los gobernadores del justicialismo que se reunen todas las semanas, acá no va a haber guerra, el presidente los va a convocar a todos los gobernadores y a poner todo arriba de la mesa. Ahí tenemos que alinear todos, la nación lo suyo y las provincias también. Hay mucha disparidad y los impuestos están muy caros, como pasa con la energía eléctrica. Hay un costo de base que es nacional, pero después las empresas de energía en las provincias hacen un viva la pepa. Todos los impuestos que andan dando vuelta y se los quieren sacar a la gente, los meten a la boleta de la luz. Tenemos que poner todo sobre la mesa, el federalismo va a ir despacio recuperándose”, dijo. Negri también hizo referencia a la Ley de Trabajo, diciendo que “no va a haber despidos, sino más diálogo” y la Ley de ART a la que “hay provincias que no se han adherido y esto perjudica a las Pymes, Entre Ríos es una de ellas”.

*CRISTINA Y EL PERONISMO

“Cristina es una figura política muy fuerte y el peronismo se tiene que hacer cargo. Ella sola polariza, porque ella quiere que el pasado que ella dejó, sea el presente que se vote y ese presente es el que la gente rechaza. Rechaza el autoritarismo, no quiere la cadena nacional. Ayer hablaba de la inflación como si nunca hubiera estado en la Argentina, su ante último ministro se levantó de una mesa y disparó diciendo que tenía prohibido hablar de eso, entonces no había estadísticas. El acto de Cristina ayer en Racing, si viene un turista va a pensar que es una candidata joven que se presenta por primera vez y no que gobernó con el marido doce años la Argentina, hay que tener un poco de pudor, de responsabilidad, tenemos que hacernos cargo de nuestra historia”, expresó entre otras consideraciones.

*UCR EN CAMBIEMOS

“Estoy conforme, nuestra decisión trascendente fue acá, en Gualeguaychú. Nosotros saltamos sin red, y no nos equivocamos. Han pasado dos años, hemos entrado a boxes, se ha hecho chapa, pintura, el auto está bien general, no nos ha ido mal por lo menos en la decisión. Después que pase la elección nosotros tenemos que buscar un nivel de institucionalidad en Cambiemos, y se ha actuado con mucha responsabilidad. Cambiemos no es importante por el tamaño de cada uno, va a ser importante en la medida que no se vaya ninguno, eso es lo que hay que tener presente. Cada uno tiene para aportar una mirada distinta, venimos de orígenes distintos. Yo no imaginaba que íbamos a estar juntos, esto también lo hizo posible Cristina”, dijo Negri.

*POLÍTICA AMBIENTAL

“Argentina está jugada a la conferencia del clima, al medio ambiente. Creo que el problema es mantener el clima lo más limpio y puro posible, tanto es así que el cambio de energía alternativa en Argentina es una de las mayores inversiones que se está haciendo, creo que hay que tener una autoridad de control muy fuerte, de Botnia no se como está ahora, y espero que decir esto en Gualeguaychú no le reste votos a ninguno, pero yo nunca hubiera elegido el camino del conflicto, sino el diálogo. Creo que eso hay que mantenerlo binacionalmente, hay medios de control del medio ambiente y el estado tiene que hacerse cargo de eso, inevitablemente no hay Estado en el mundo que sea competitivo sino trabaja sobre eso”, expresó.

*ELECCIONES

“Hay un tiempo de cambio, la alternancia hace bien. Entre Ríos lleva muchos años gobernada por el peronismo y el que viene dice que no tuvo nada que ver con el que estuvo. En las PASO la economía no era lo más importante, lo que había era no volver atrás y meterle un fuerte compromiso al gobierno. Ahora la economía empezó a respirar, se empezó a ordenar y hay que administrarlo con confianza. La gente le ha depositado esperanza, y hay que cuidarla, no es un voto bronca, es esperanza. Y si gobernamos bien la gente nos va a acompañar”, manifestó Negri.

Fuente: Diario El Argentino – Radio Máxima