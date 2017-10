“No estamos conformes”, dijeron los padres de Micaela García

Tras el fallo que condenó a perpetua a Wagner pero sentenció a Pavón sólo por encubrimiento, los padres de la joven asesinada en Gualeguay dijeron que esperaban otra pena. Admitieron que Otero fue “una víctima más”

El padre de Micaela García manifestó su disconformidad con el fallo de la Justicia de Gualeguay, porque si bien condenó a perpetua a Sebastián Wagner, sólo consideró responsable de encubrimiento agravado a Néstor Pavón.

“Entiendo que participó, porque no me queda claro cómo el auto iba sin zigzaguear, con Micaela viva, si iba una sola persona manejando”, manifestó Néstor “Yuyo” García a Elonce TV. Y continuó: “Lo que buscábamos eran los autores del hecho en sí y nos quedan dudas de lo que resolvió el tribunal respecto a Pavón. No tengo la certeza de que actuó, pero me queda una duda”.

Por su parte, Andrea Lescano reconoció: “No estamos conformes. No nos vamos bien. No es lo que esperábamos. Queríamos otras penas, no esto”, afirmó ante la consulta de Elonce TV.

En tanto, sobre la ausencia de Wagner en la lectura del veredicto, García dijo: “El derecho lo asiste a no estar. Tomó esa opción, me tiene sin cuidado”, al tiempo que agradeció el acompañamiento de la sociedad.



“Otero, una víctima más”

Sobre Gabriel Otero, quien fue absuelto, García expresó: “Me saludó diciéndome que lamentaba lo sucedido. Yo le dije lo mismo, por lo que tuvo que pasar. No pedimos nada porque tuvimos dudas y estamos seguros de su inocencia”.

“Es una víctima más de la situación. En un momento pensamos que tenía parte de la responsabilidad, pero está claro que la madre le dijo que lavara el vehículo y él lo hizo como lo había hecho otras veces. Él se solidarizó con nosotros”, dijo el papá de Micaela, quien valoró ese gesto”.

Asimismo, García cuestionó que aún no se haya tomado ninguna medida con el juez de Ejecución de Penas de Gualeguaychú Carlos Alfredo Rossi, quien había dejado en libertad condicional a Wagner. “Me preocupa bastante más que esto, porque no hay avances. En su momento “tuvimos una reunión con el doctor (Daniel) Carubia, presidente del Jurado de Enjuiciamiento, quien “me dijo que el proceso era rápido pero ni al separación preventiva se trató”.

El dolor de la mamá

“Esto es muy doloroso. A mi hija nadie me la va a traer. Que descanse en paz lo que pueda. Esto me hace demasiado mal”, manifestó a Elonce TV Andrea Lescano.

No obstante, resaltó que “queremos instalar el tema de la violencia de género para que se hable apropiadamente de este tema. Estamos trabajando en las escuelas secundarias para impactar más y que se empiece desde chicos”. Elonce.com