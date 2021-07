Norma Biabaschi – Esc. José B. Virué

La Comunidad Educativa de la Escuela Sec. N°15 «José B Virué» quiere dar un cálido abrazo a la familia de Norma Biavaschi, ex docente de la casa, que en el día de hoy nos ha dejado físicamente, pronta resignación para su esposo, hijos/ as y nietos/as. Que brille para ella la luz que no tiene fin.