Nueva Biblioteca: «Será para todos los tiempos una casa de encuentro»

Así lo destacó el asesor cultural de Entre Ríos, Roberto Romani en la inauguración del edificio de la Biblioteca Popular “Juan Bautista Alberdi”. Una numerosa cantidad de público se dio cita en la flamante sede, de calle Islas Malvinas 133, para participar del acto que se desarrolló este sábado y que marca un hecho histórico para nuestra localidad.

En la apertura, y luego de entonarse las estrofas del Himno Nacional y de la Marcha de Entre Ríos, se procedió al descubrimiento de una placa y del corte de cinta, que estuvo a cargo de la presidente de la institución, Doral Gastrell; el intendente Darío Benedetti; el titular de la Federación de Bibliotecas Populares, Jorge Pésaro; el presidente de CONABIP, prof. Leandro de Sagastizábal y el licenciado Roberto Romani. Luego, estas autoridades hicieron uso de la palabra. A continuación, algunos fragmentos de las alocuciones.

JORGE PÉSARO:

“Después de todo lo vivido con las mujeres de la ‘Alberdi’ se ha llegado a hacer la realidad la casa propia, algo que durante infinidad de años pareció indispensable. Se hace necesario seleccionar las palabras precisas que representen lo devenido y lo devengado a los largo de estos intensos dos últimos años en los que en muchas oportunidades estuve acompañando a la comisión directiva en cada paso que exige la burocracia”.

“Hoy se inaugura un edificio nuevo, exclusivo para la biblioteca, espacioso, moderno, luminoso, cálido donde cada rincón es especial para las innumerables actividades”.

“Las personas hacen a las instituciones y las que han pasado por estas penas y glorias saben de huellas y no se cicatrices”, señaló Pésaro.

LEANDRO DE SAGASTIZÁBAL

“Al llegar a Larroque me agradecieron la presencia pero cuando uno viene a presentar una biblioteca, que abre sus puertas en un país como Argentina, con situaciones difíciles, el agradecido soy yo, como funcionario. Agradecido por lo que hacen como sociedad.

“Fui amigo de María Esther, porque fui su editor en ‘Planeta’, también estuve cerca de ella por cuestiones familiares y simpatías personales. Una de las cosas de las que estoy seguro es que si ella hubiera estado viva, sin dudas que estaría hoy presente”, expresó.

“Gracias a los funcionarios por el esfuerzo de apoyar con dinero; a los socios, que fueron sumando su esfuerzo durante estos años; gracias a la comisión directiva de la biblioteca. Ojalá que la Conabip también pueda seguir ayudando. Ojalá en este país podamos seguir teniendo continuidades, como nos enseñan a tener las bibliotecas populares, que se inició con la “Franklin”, creada en 1866. Tenemos que aprender a ser un país donde haya políticas de estado, donde no tengamos manías fundacionales todos los años, donde realmente sepamos respetar trayectorias e historias y darle continuidad en el tiempo. Muchas gracias por este símbolo que hoy están inaugurando en Larroque y gracias por invitarme”.

DARÍO BENEDETTI:

“Esto es muy importante para la cultura de un pueblo. Cuando las “chicas” fueron a verme en la municipalidad con este proyecto, porque el antiguo edificio estaba con riesgo de derrumbe, desde el primer momento les dijimos que le íbamos a brindarles apoyo. Muchas veces las vi llorar, muchas veces las vi reírse, pero siempre con el entusiasmo y las ganas de seguir adelante. Nunca las vi “quebradas”.

“Quiero agradecer y felicitar a las integrantes de la biblioteca y felicitar al pueblo de Larroque porque acá hay un granito de arena de todos”, resaltó el intendente municipal.

ROBERTO ROMANI:

“Sin dudas que en vísperas de aquel 24 de abril de 1927 habrán pasado sinsabores, días de lluvias, de frío, en el ambiente y en el alma. Pero don Faustino Suárez, y aquellos visionarios que lo acompañaron, insistió en la creación de la biblioteca “Juan Bautista Alberdi”, como una prolongación de la Escuela Córdoba que él había abierto sus puertas en 1911. Y hoy, se pudo hacer realidad esta obra, gracias al municipio, la provincia y al pueblo de Larroque, con sus socios benefactores y la maravillosa comisión directiva.

Celebro que hoy la comunidad esté representada en este acto, con las autoridades actuales, con las que vendrán, con las que han sido, con quienes han integrado las comisiones, con los que escriben, los que cantan, los que bailan”.

El asesor cultural tuvo cálidas palabras para evocar a la recordada María Esther de Miguel. También manifestó: “Quién puede dudar que, con la inauguración de este hermoso edificio nuestra querida biblioteca, se abren ventanitas de libertad en el alma de toda la ciudadanía. Por eso, celebremos Larroque el hecho de poder mirarnos a los ojos y celebrar como una obra de todos, como una madre de nosotros y que de alguna manera nosotros también podamos extender este jubilo, esta alegría a quienes nos visitan y que hoy se han vestido de fiesta para volver mejores a sus hogares sabiendo que aquí están los anaqueles, la palabra, el hilo de oro del pensamiento, como decía Sócrates. Fundamentalmente, esta biblioteca, será para todos los tiempos una casa de encuentro”.

DORA GASTRELL:

“Hace 2 años, cuando festejábamos los 90 años, decíamos que esta comisión soñaba en grande, que no se iba a dar por vencida hasta no tener un edificio propio. Y como dijo nuestra amiga, Alicia Velotti, un día se alinearon los planetas y el Gobierno de la provincia, el Gobierno municipal, la Cooperativa de Agua Potable, el arquitecto José Gette, que nos escuchó y nos soportó durante varios meses, pudimos lograr el sueño que teníamos. Hoy esta comisión entrega el edificio a toda la comunidad de Larroque”.

“Siempre somos algunas las que estamos dando la cara pero quiero que todo el pueblo sepa quiénes son cada una de estas personas que en los últimos años hemos dejado muchas horas de tareas en nuestra casa, con nuestras familias, que nos han requerido varias veces la presencia. Es por eso que quiero nombrarlas a cada una de ellas y pedir un gran aplauso: Daniela Churruarín, Susana Tolosa, Susana Romani, Alicia Velotti, Alicia Rodríguez, Nieves Perego, Isabel Ronconi, Silvia Ricalde, Ofelia Díaz, Daniela Tantín, Claudia Martínez, José Carlos Albornoz, Magdalena Fiorotto, Mónica Marogna, Patricia Ronconi, Silvina Churruarín y Marcela Ocampo”.

RECONOCIMIENTO:

También se realizó un reconocimiento a los colaboradores, instituciones, organismos de gobiernos, socios benefactores y honorarios por el valioso aporte que brindaron para llevar a cabo el nuevo edificio.

AUTORIDADES:

Estuvieron presentes, el intendente municipal, Darío Benedetti; el diputado nacional, Atilio Benedetti; los diputados provinciales Sergio Kneeteman y Raúl Riganti; la directora de Cultura, Turismo y Deporte Municipal, Laura Lonardi; concejales; el intendente electo, Leonardo Hassell; la presidente de la Biblioteca Popular “J.B. Alberdi”, Dora Gastrell; el juez de paz, Ricardo Chaia; el asesor cultural de Entre Ríos, Roberto Romani; el presidente de la Federación de Bibliotecas Populares, Jorge Pésaro; el presidente de CONABIP, prof. Leandro de Sagastizábal; representantes de las bibliotecas populares de Gualeguay, Basabilvaso, Herrera, Irazusta, Villa Elisa, Gualeguaychú, entre otras autoridades.

