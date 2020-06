Nuevas medidas de flexibilización y mayor conciencia

Representando el Comité de Emergencia Municipal (CEM), el intendente de Larroque, Leonardo Hassell; el diputado nacional Atilio Benedetti; el secretario de salud y Desarrollo Ambiental, Diego Ortolano y el director del Hospital “San Isidro Labrador”, Mario Pedroza, ofrecieron una conferencia de prensa con el objeto de responder las dudas respecto de las nuevas habilitaciones en la ciudad.

Ortolano recordó las cifras provinciales y nacionales, para luego informar que “se encuentra aislada una persona en el polideportivo municipal”, aclarando “no es un caso positivo, no ha estado en contacto con casos positivos y tampoco tiene síntomas sospechosos. Se trata de una persona que, en el marco del Programa ´Regresar a Casa´, ha vuelto a su domicilio y allí no cuenta con la infraestructura necesaria para realizar el aislamiento que debe llevar a cabo y en su casa además, hay una persona de alto riesgo por lo cual se decide que cumpla su aislamiento de 14 días en una de las dependencia de salud creado para tal fin”.

Además informó que se encuentran “12 personas en seguimiento que han venido de otros lugares y que están cumpliendo su cuarentena domiciliaria y aislados. Esto no significa que tengan la enfermedad, pero deben cumplir el aislamiento”.

Habilitaciones

Dijo que tanto en entre Ríos, como en Larroque, se encuentran en una nueva fase, ahora de distanciamiento social en “una situación de control y por ese motivo decidimos flexibilizar algunas actividades”. En ese sentido informó la apertura de cementerio, desde el día de la fecha, todos los días, de 8 a 18 horas.

En tanto se habilita la apertura de hoteles, restaurantes y pizzerías “con el cumplimiento de los protocolos respectivos y estrictos requisitos”. En el caso de los restaurantes, con previa solicitud de turno pueden atender gente sentada, respetando el distanciamiento entre mesas de 2 metros y deberán ser entre grupos de convivientes”.

En tanto quedan habilitadas las reuniones familiares de hasta 10 personas, quedando para la semana que viene “un protocolo de actividades deportivas y recreativas para niños y niñas de 4 a 12, en el predio del polideportivo municipal, bajo la modalidad de solicitar turnos previos, en grupos de no más de 5 chicos y que deberán estar supervisados por un profesor de educación física del poli”.

Avance

“Es un gran avance lo que se ha hecho hoy. Una vez más la ecuanimidad y el equilibrio del Comité y las decisiones uniformes de las reuniones previas, nos permite dar un paso más, nos permite habilitar algo más, que va a ser de gran impacto social y psicológico en la población y también para el desarrollo económico” manifestó el secretario de Salud.

Agregó “hoy más que nunca debemos seguir avanzando y todas las decisiones que se han tomado han sido con prudencia y viendo el impacto en la sociedad en todos los ámbitos: económico, social, psíquico y familiar, decidir con el mejor de los criterios, con la mejor de las voluntades y viendo a todos los actores de la sociedad”.

Reiteró reafirmar el compromiso y que “no bajemos la guardia, esto significa seguir manteniendo a raja tabla hoy más que nunca la conciencia ciudadana e individual para que no tengamos que volver a fases primeras de aislamiento. Creemos que la cuarentena ha sido una brillante decisión en su momento, pero debemos avanzar y retomar nuestra vida lo más parecido a lo normal”.

Explicó luego las medidas estrictas que deben llevar adelante los comercios habilitados en el día de hoy y cree no tener que llegar a tomar medidas, como multas, “porque no creemos en un estado represor, si no que genere conciencia social. Hoy a menos gente le tenemos que decir que usen tapabocas o no entren a un lugar si ya está ocupado, hay respeto y conciencia”.

Más responsabilidad

Por su parte, el intendente Hassell explicó que haciendo un balance, se estaría llegando a casi al 100% de las actividades comerciales y profesionales, salvo el sector educativo que depende de la provincia.

Y aclaró “esta etapa es donde empezamos a poner en el centro de la escena la responsabilidad de las personas y de las familias. Vamos a tener mayor circulación de personas, es cierto con grupos reducidos y con protocolos estrictos que deberán tener presentes más que nunca, en cada momento y en cada situación”, acotando que “el espíritu del grupo del Comité siempre ha sido flexibilizar y atender las necesidades sociales, económicas y de las familias”.

Adelantó la elaboración de protocolos desde el ámbito deportivo y cultural para poder habilitar más actividades “y si actuamos de manera responsable y no tenemos casos positivos, podemos ir avanzando en otra etapa de apertura y darle respuesta a todos, siempre hemos escuchado a toda la sociedad y atendiendo a todos los sectores”.

En ese sentido se trabajará en la habilitación de espacios como la quinta “La Tera” y “El paso Corralito” para los amantes de la pesca.

Para destacar

Atilio Benedetti, diputado nacional hizo su aporte en la conferencia y dijo “tenemos que aprender a no vivir nuestro presente por lo que pasa en otros lugares como por ejemplo ciudad de Buenos Aires o el AMBA” y acotó “me parece significativo que en nuestra provincia hemos tenido 39 casos y lo más importante es que 25 han sido dados de alta, entre ellos los dos de nuestra ciudad”.

Destacó “en una provincia donde los accidentes de tránsito lamentablemente en los últimos 3, 4 años se han llevado más de una vida cada dos días, que después de 77 días de cuarentena, tengamos solamente 14 casos de ciudadanos todavía transitando la enfermedad, es muy auspicioso”.

Remarcó la labor de cada intendente municipal “que cada uno sea avalado y empoderado para tomar las medidas. Soy un defensor del trabajo que han hecho los intendentes de muchos lugares de la provincia y en particular del intendente de Larroque con su equipo, porque me parecen que están en el frente de batalla y atentos lo que está demandando la población”.