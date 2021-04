Nuevas restricciones, la primer barrera para frenar la amenaza del Covid

El Comité de Emergencia Municipal adoptó las medidas provinciales que definieron nuevos límites a las reuniones en domicilios de hasta 10 personas y de 20 al aire libre y el 50 % del aforo en locales gastronómicos. Además no se podrá circular entre la hora 0 y las 6.

Siguiendo las directivas del gobierno entrerriano, el ente municipal que integran varias instituciones, bajó a la ciudad las adaptación que el equipo de Bordet realizó de las medidas nacionales. Que se cumplan y surtan el efecto deseado dependerá especialmente de lo que hagamos los habitantes, especialmente los jóvenes, que es la franja en la que más se ha introducido esta segunda ola de contagios.

Pero la parte que le corresponde al estado no es menor, por el contrario, tiene una importancia crucial en verificar que no hagamos trampa, que los adultos no facilitemos el atajo por el cual, junto a la diversión clandestina y canchera, se mete el covid.

Según trascendió, en el equilibrio entre lo que se exige y lo que es cumplible, podría meterse el estado y las fuerzas federales, con la idea de subir la guardia y no dar lugar al descontrol. Ese sería uno de los acuerdos alcanzados entre las autoridades sanitarias del departamento y los intendentes, ante la temprana amenaza que padece el sistema sanitario, que casi no tiene lugar para atender pacientes de covid, además de las otras patologías habituales y de las urgencias. «Trataremos de ser implacables en el control» deslizó una fuente municipal, es fue el compromiso».

Larroque vive una situación respecto del covid que parece ser una mezcla entre lo casual, el resultado del trabajo realizado desde la secretaría de salud municipal en la gestión de la crisis y de la vacunación que en Larroque está a cargo del organismo que dirige Diego Ortolano y del hospital.

Hoy el Comité de Emergencia Municipal de Larroque, que tuvo participación de funcionarios, concejales e integrantes de distintas instituciones y reparticiones locales, mantuvo un encuentro en el que determinó de qué manera adherirse a las nuevas medidas ante la pandemia por el coronavirus .

Resolución N° 33 – Comité de Emergencia Municipal

-Informar la situación epidemiológica local: 10 casos activos en este momento, 64 personas aisladas, 3 hisopados en espera, 2 internados, 2 burbujas escolares activadas.

-Informar que 548 personas ya fueron vacunadas en Larroque desde la Secretaría de Salud y Desarrollo Ambiental Municipal, lo que suma un total de más mil personas contando las que fueron inoculadas desde el Hospital local.

-Adherir al Decreto Provincial que establece las siguientes medidas hasta el 30 de abril:

*Se restringe la circulación en todo el territorio provincial entre las 0 y las 6 de la mañana, de lunes a domingo inclusive.

*Actividades económicas, industriales, comerciales y de servicios continúan con los protocolos correspondientes.

*Las reuniones en domicilios particulares podrán realizarse con un máximo de 10 (diez) personas.

*Los encuentros en espacios públicos al aire libre tendrán un límite de 20 personas. En espacios cerrados se podrá ocupar el 50% de la superficie con un máximo de asistencia de 50 personas. Esta disposición comprende eventos religiosos y clubes respetando los protocolos vigentes. Los gimnasios funcionarán con un máximo de diez personas por turno.

*El sector gastronómico podrá seguir realizando sus actividades respetando los protocolos vigentes aprobados con ocupación del 50%, con un máximo de 50 personas.

*Se suspenden las actividades en salones de fiestas.

*Siguen suspendidos los viajes grupales de egresados, jubilados, grupos turísticos, y similares.

*Se mantendrán las clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales dando efectivo cumplimiento a los protocolos.

-Reiterar la importancia de respetar el distanciamiento, el uso de tapabocas y las medidas de higiene y prevención.