Olavarría, un buen lugar para que Juan Ronconi y el Falcon den el salto

Este fin de semana el TC y el TC Pista van al Hermanos Emiliozzi para correr la tercer fecha del año. Con el auto reconstruido, el piloto del Werner intentará levantar el rendimiento que hasta ahora lo posiciona en el puesto 20 con 33.5 puntos.



Después de dos fechas lo que Ronconi ha conseguido en la segunda categoría de la ACTC ha sido más experiencia que resultados; era previsible para ser que hasta la carrera anterior corrió en pistas que nunca había pisado. Ahora tiene dos chances de girar en caminos conocidos, Olavarría y Concepción del Uruguay, aunque no está confirmado que el piloto larroquense pueda participar de la cuarta fecha en tierra entrerriana. Es que el presupuesto siempre ajustado y los mecánicos debieron hacerse chicle para llegar -sobre la hora- a Olavarría.

En una conversación con Juan Ronconi en el día de ayer, el piloto comentó “que vamos a llegar apretados pero calculamos que bien”. Se refería al presupuesto y al auto, que hoy se tiene pensado probar sobre el rolo del taller del Werner competición en Paraná, luego que Marcelo Machete envíe el motor y que Diego Valiente y su equipo culminen la tarea sobre las partes dañadas que dejó la carrera en Neuquén tras los dos choques que sufrió.

El mecánico larroquense tuvo mucho por hacer para que el Ford recuperara la forma aunque las averías no fueron tan importantes como en principio se estimaron. Igualmente se siente mucho en las finanzas “nos va a costar pagarlo” reconoció Juan y por eso esperemos que mejoremos “un poquitito” la situación económica nuestra, para poder solventar esos gastos.

Respecto de las expectativas que le genera Olavarría consideró que son positivas “Conocemos el circuito, hemos funcionado bien, hemos podido ganar” y añadió que “hay que ir muy concentrados a tratar de poner de la mejor manera posible la puesta a punto del auto”. Deseó “que sea un buen fin de semana y se puedan sumar puntos buenos”. También expresó que para Concepción del Uruguay, la competencia que se corre dos semanas después “vamos a estar un poco complicados” y que no tienen definido si van a poder estar presente. No obstante indicó que van a trabajar para poder llegar, porque si bien no ha conseguido buenos resultados, solo un podio, “el afecto de la gente se siente mucho”.