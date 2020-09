Ortolano: “hoy podemos decir que la situación epidemiológica está controlada”

El titular de la Secretaría de Salud y Desarrollo Ambiental explicó cual es la situación epidemiológica de la ciudad y señaló que se cuenta con una persona activa, positiva de Covid-19, residente en zona rural.

Al respecto, el secretario de Salud y Desarrollo Ambiental, de la Municipalidad de Larroque, Dr. Diego Ortolano, explicó “hoy podemos decir que la situación epidemiológica de Larroque está controlada” y que “solamente contamos con un caso activo positivo, ubicado en zona rural y que, si bien intervino esta secretaría, desde el seguimiento y el hisopado, por ser del ejido de Pehuajó, impacta en nuestra localidad y en Gualeguaychú campaña”.

Además informó de una persona de Larroque activa, pero que se encuentra “cursando la evolución de enfermedad internada en Gualeguaychú y con buena evolución”.

En tanto “quedan solamente 5 personas aisladas, precisamente en la zona rural, que corresponden al caso mencionado en Pehuajó y tres más en nuestra ciudad”.

No descuidarnos

Aclaró “esta situación actual no quita que no mantengamos las medidas de seguridad. Es extremadamente importante que recordemos que en algún momento llegamos a tener 450 aislados y 30 casos activos, por lo cual es fundamental nos descuidarnos, mantener y recordar las medidas de prevención, distanciamiento social, como hemos dicho, la higiene personal, el uso del barbijo, del alcohol en gel, evitar tomar del pico de la botella entre varias personas, al igual que el mate”.

“Hoy hay una estabilidad en el número de casos, pero debemos saber que vamos a seguir teniendo nuevos, como sucede en el resto de las provincias y sobre todo hoy con la dinámica que se está dando en el interior del país, pero, con las medidas de prevención y la acciones oportunas, estas cosas se pueden controlar”, explicó finalmente el funcionario.