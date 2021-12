Ortolano pasa a coordinar todas las reparticiones municipales

La promoción del responsable de Salud hacia una jefatura de gabinete, dentro del rango de secretaría, se conoció en la reunión ampliada que el intendente Hassell encabezó con su equipo. Algunos lo consideran un posicionamiento político del funcionario de salud para alentar una posible candidatura a la intendencia.

La tarea del doctor Ortolano, especialmente en lo referido a la pandemia, lo ha posicionado a una altura considerable en términos de imagen, y sin duda viene sumando autoridad y respaldo como para asumir mayores responsabilidades.

La oficialización del pretencioso título «jefe de gabinete» viene a reconocerle la serie de acciones en su papel central en gestionar las políticas de salud desde que estalló el covid y eso le ha dado una visibilidad superior al resto de los funcionarios. «Mide bien» se diría y ante un escenario político en el que no está de más construir alternativas en la oferta electoral, reforzar aún más esa imagen, puede ser provechoso para el oficialismo, aunque algunos sectores internos del Justicialismo pataleen.

Hassell mira hacia la provincia o incluso hacia la nación, desde donde es bien considerado y aunque el objetivo de ir por la reelección no se descarta, puede haber instancias consideradas superiores en la carrera política, que obligan a generar al menos un candidato potable. Entonces, cuanta más magnitud y aciertos alcance la misión de Ortolano en su nuevo rol, más tranquilo planificará el intendente, y dos años es un buen período de pruebas como para evaluar resultados y, naturalmente, encuestas.

No parece ser una estrategia arriesgada, solo resta ver la cosa en otro aspecto del empoderamiento al ahora, es secretario de salud, es decir, cómo Hassell administra el eventual crecimiento público de Ortolano sin que ese brillo opaque la figura del presidente municipal.

Ofialmente se informó, que luego de la reunión realizada en el Polideportivo, con «el gabinete ampliado», Hassell, analizó el transcurso de los dos años pasados y apuntó a lo que se viene, donde “los desafíos de la gestión son muchos y el compromiso se renueva”.

Ante el vice intendente, Oscar Viale, concejales oficialistas, secretarios y funcionarios de la actual gestión municipal, “charlamos y analizamos los dos años de trabajo de todo el equipo y de cada repartición, el contexto que nos tocó, el funcionamiento como grupo y como se resolvieron las diferentes situaciones que nos tocaron”, explicó Hassell.

De cara a lo que se viene, “nos quedan dos años más, sabemos que los desafíos de la gestión son muchos y el compromiso se renueva cada día, ratificado en este encuentro”.

En ese sentido anunció que el actual secretario de Salud y Desarrollo Ambiental, Diego Ortolano, pasa a ser secretario jefe de Gabinete, “a los efectos de darle mayor solidez al funcionamiento en general de la administración, con el propósito de ofrecer más coordinación para que redunde en beneficio de la gente de Larroque”.

Agregó “Diego conoce y tiene experiencia en la tarea que queremos emprenda en ese lugar, que no dudo potenciará “Creemos que vamos cumpliendo con las metas planteadas, con la propuesta que le hicimos al pueblo de Larroque y por la que nos eligió hace dos años. Tenemos el desafío no solo de continuar en la misma línea de trabajo, si no de crecer, ir por más, sabiendo que hay mucho por hacer, escuchando y dialogando con los vecinos y vecinas y todos los sectores de la ciudad. Seguir creciendo es el objetivo”, finalizó el intendente.