Ortoloano explicó cómo fueron los testeos realizados a 50 personas en INDABI

La Municipalidad de Larroque, a través de la Secretaría de Salud y Desarrollo Ambiental, llevó adelante un estudio de sero-prevalencia de inmunoglobulina G, contra COVID-19, por intermedio del laboratorio de la ciudad de Gualeguaychú.

Fueron 50 muestras, tomadas por extracción de sangre, que equivale al 0,6% de la población de Larroque y todos dieron negativos.

Diego Ortolano, secretario de Salud y Desarrollo Ambiental, explicó “es un estudio de tipo corte transversal para saber cuánta gente pudo haber tenido contacto y o defensa contra Covid-19”.

“Las personas voluntarias se dividieron en grupos, por un lado quienes habían tenido síntomas compatibles y no habían sido hisopados; otro grupo es personal de salud; otros asintomáticos y finalmente personas con frecuencia de exposición en lugares de circulación comunitaria o que por su actividad, viaje a esas zonas”, agregó el funcionario.

Dicho estudio, impulsado y costeado desde la Secretaría de Salud y Desarrollo de la Municipalidad, se repetirá con el propósito de monitorear periódicamente, ya sea en grupos similares o de mayor número e ir haciendo un estudio de la población.

El secretario aclaró que los resultados “no me determinan infección por Covid actual, aguda, si no que plantea casos asintomáticos o contacto con el virus y nivel defensivo; lo que me determina es si hubo contacto o si alguien tiene defensas por haber estado en contacto y haber cursado la enfermedad de manera asintomática”.