Otra distinción para María Angeles Lonardi; Embajadora de la Paz

El IFLAC, un foro internacional con eje en la literatura, que tiene presencia en varias regiones del mundo, la nombró Directora Delegada en España y Embajadora de La Paz.

Desde Almería, en España, donde está radicada desde hace más de dos décadas, la escritora larroquense hizo mención a la designación por parte del «International Forum for the Literature and Culture of Peace»

Comentó que «el Dr. Ernesto Kahan, Premio Nobel de la Paz 1985 y Vicepresidente Honorario de PAZ IFLAC Internacional, me notifica el 13 de abril que “en nombre de la Prof. Ada Aharoni, presidente, demás autoridades y miembros de IFLAC, tenemos el agrado de presentar el diploma de Embajadora de la Paz, Directora Delegada en España, de la Prof. María Ángeles Lonardi, gran intelectual y defensora de la paz y la armonía en el mundo, que reemplazará a la honorable escritora y pintora Higorca Gómez Carrasco, quien por razones de salud no puede continuar en sus funciones, más seguirá colaborando y trabajando con amor por la paz.”





Tras la distinción, María Ángeles expresó que recibo este nombramiento que me honra con orgullo y emocionada. Muy agradecida por el reconocimiento y por el apoyo y la confianza. Esto refuerza la convicción de que juntos lograremos un mundo pacífico, un mundo mejor, sin fronteras ni divisiones estériles. La humanidad necesita nuestro trabajo y nuestro compromiso. Por mi parte, haré todo lo posible para lograrlo, como he venido haciendo siempre porque la Paz es el camino. Construyamos puentes de paz y armonía por nosotros y para las generaciones que vendrán».

La literata también sigue cosechando logros en el ambiente editorial europeo, esta vez, para formar parte de una antología:

«Otra alegría es el mail de Aletti Editores donde me dicen que he sido seleccionada para formar parte de una colección antológica con los poemas más representativos de la edición 2020-2021. Esta antología es particularmente valiosa porque es parte de la celebración por el 90º aniversario de la publicación de la primera colección de Poesía del Premio Nobel de Literatura, Salvatore Quassimodo por “Acqua y Terre” de 1930. Su hijo, Alessandro Quasimodo, embellecerá la Introducción del libro que saldrá en octubre. El poema seleccionado se titula “El oficio de la nostalgia”. Y esto me llega al corazón especialmente, por una cuestión de ascendencia y familia».