Otra exitosa experiencia en recursos humanos de la mano de Medrar

La consultora reunió a 40 personas en el curso de oratoria realizado el sábado en la sala Paoli. Fue buena la repercusión de los asistentes luego de la capacitación de Sebastián Arce.

Medrar, la consultora que dirigen Sabrina Correa y Silvana Melgar tuvo una buena respuesta a la segunda convoca que realizan. “Salió todo más que perfecto a pesar de la lluvia” comentó Sabrina, la socia larroquense de la organización. Detalló que hubo más de 40 participantes y que Sebastián estuvo excelente”

Al término de la capacitación, la licenciada en Organización Industrial había recibido varios mensajes de agradecimiento de los asistentes, entre los que destacó uno, por el tono, en que la persona que se lo envió, le pedía que lo tuviera en cuenta para los próximos eventos. “Impresionante, muy bueno el curso” y añadió que le resultó “interesante, práctico, llevadero” y que a pesar de que quien envió el mensaje tenía un evento familiar “un cumpleaños con asado”, le comentó que “se me pasó volando y no me quería ir”

El clima cómplice que de arranque impuso Arce fue una de las claves para que mucha gente que participó del taller de oratoria opinara parecido. “Quedaron mas que conformes con, me escribían para felicitarme y eso es muy gratificante, vamos por buen camino” expresó la licenciada Correa.

Como último balance remarcó que “estamos felices de poder dictar cursos que a la gente le sirva y lleve herramientas necesarias. Nada mas que decir mas que gracias, arrancamos en marzo y ya vamos por la segunda búsqueda laboral. Las empresas nos están conociendo y confiando y eso es muy bueno ya que es un servicio nuevo en nuestra ciudad”