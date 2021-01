Otra muerte por covid, la triste manera de entender lo que hay que hacer

El fallecimiento de ayer se suma a otras cinco muertes de vecinos larroquenses y los dos de Irazusta, que igualmente impactan emocionalmente sobre la comunidad. La empresa de sepelios Bertinetti Servicios Sociales ya aplicó 11 veces el protocolo ente confirmados y posibles diagnósticos de covid al momento del servicio.

La fría estadística no dice nada de las conmociones familiares o el dolor que nos toca un poco a todos cuando ocurren lo que podríamos considerar «muertes anticipadas», porque íntimamente creemos que los fallecidos por las complicaciones que produce el COVID, estarían aún entre nosotros de no ser por esta pandemia que no cesa y que amenaza acompañarnos por bastante tiempo.

Lo peor es que aunque estas ausencias sean el testimonio más crudo de lo que pasa cuando el virus se mete en nuestras familias o conocidos, muchos siguen sin relacionar la causa con la consecuencia e insisten con abrirle la puerta.

Las reuniones sociales o familiares numerosas y sin protocolos son la llave que mueve el cerrojo y a esta altura, por más que se insista con lo que se debería hacer, ya es hora de pensar en medidas más fuertes por parte del estado municipal, para que a la fuerza del dolor económico, nos evitemos el dolor emocional de ser culpables de organizar las fiestas del contagio y de -Dios no lo permita- más duelo.

En Gualeguaychú aprobaron sancionar con multas de más de cinco millones a quienes faciliten lugares para hacer fiestas clandestinas y de hasta 180 mil pesos para los concurrentes.

En Larroque comienza a analizarse la aplicación de medidas similares para disuadir a los que no cumplen con el sentido común o directamente violan la prohibición de organizar eventos sociales con aglomeración de personas. Se supo que las sanciones económicas previstas actualmente alcanzan los 100.000 pesos, una cifra que no parece ser suficientemente agresiva.

Tengamos en cuenta que ninguno de los habitantes de Larroque tiene el certificado de inmunidad, incluso los que ya hayan superado la enfermedad. Los 11 servicios de sepelio que prestó la empresa Bertinetti, entre las seis muertes por complicaciones de covid confirmadas y otras cinco dudosas, justifican más compromiso ciudadano, individual y comunitario, y si ni siquiera los fallecimientos nos hacen entender, quizá las multas nos ayuden un poco.