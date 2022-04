Palabras de despedida y un video para recordar el histrionismo de Rubén Schiavo



Sergio Kneeteman le dedicó emotivas palabras y recuerdos en las redes sociales, a su compañero de tablas fallecido este viernes, con quien compartió innumerables actuaciones que mostraron la versatilidad interpretativa de Schiavo. Una de ellas, «el 12 Pasos» que volvemos a ver en este fragmento en un video de facebook.

Rubén, amigo. Te fuiste antes de la última función de 12 Pasos! Sabes que la escribí pensando en vos, no? Si. Sé que lo sabes. «Yo te hago el segundo papel, vos el protagónico. Sos el mejor actor que tuvo el Cura Paoli, y Larroque, por lejos.

Pareces frío, distante, temperamental, chinchudo incluso, será por eso que los abrazos en el escenario se sienten tan cercanos, tan emotivos…

Fue hermoso representar con vos «El acompañamiento», ganar varios premios y llegar hasta el festival de Teatro de La Fiesta de la Cerveza, en Salto.

«Aeroplanos», donde hacíamos de dos viejitos que discutían sobre quien se iba a morir primero. Y claro, los dos queriamos morirnos primero, «para no quedarme solo».

«Tratala con cariño» cuando hice de un boxeador y vos el homosexual que, sabemos los dos, no te resultó un papel fácil de interpretar.

Fuiste increíble cuando dirigiste la comedia musical «El loco de Asis», sacaste agua de las piedras, como hiciste conmigo.

Amigo, sos tan teatrero que te elegiste una muerte de teatro. Qué cosa Rubén. Armaste con tu muerte un guión de Gorotiza: te salvaste de cien dramas imposibles, y te morís en un paso de comedia… Sos incorregible.

Pero vos sabes bien qué obra es la que más se me viene a la cabeza en este momento de mierda. Por supuesto que lo sabes: «Justo en lo mejor de mi vida», donde representamos dos muertos. Vos que te habías muerto primero, me venias a buscar, y me encantó.

Rubén, querido amigo, acá te espero. Venime a buscar cuando quieras, y seguimos ensayando en el cielo.