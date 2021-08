Paoli por Paoli a 28 años de su fallecimiento: sus recuerdos de la llegada a Larroque

Con su tío Dino, en 1960, de paseo por Chile. Dos años después de su llegada a Larroque.

La voz del imborrable personaje nacido en Crespo que se enamoró de Larroque y que se convirtió en un emblema de nuestra ciudad. El audio pertenece a los tesoros que custodia Roberto Romani con testimonios de muchos vecinos que construyeron nuestra rica historia.



En una charla con Roberto Romani a principio de los 80, el entrañable Padre Alberto Paoli Lovera recordaba anécdotas de su llegada a nuestro pueblo y la recepción en el «castillo». De ese audio extractamos algunas frases que pintan el decir y el pensar del querido párroco, docente y dramaturgo, del que hoy se cumplen 24 años de su fallecimiento.

Fue en el año 1958, un 28 de diciembre, que una comitiva salió a esperarlo a un kilómetro de nuestra ciudad en dirección a Gualeguaychú. «De acá me telefonearon y me dijeron que cuando yo me aproximara a Larroque que pusiera atención porque me iban a recibir en el castillo. Entonces yo dije ¿qué clase de pueblo será este que tienen hasta un castillo?.

Paoli rememoró aquello con simpatía y describió que llegó con unos amigos en un camión «con la Tía Marta… nos íbamos aproximando y vi una caravana inmensa de autos. «No me pareció que era castillo» afirmó, quizá con cierta desilusión, reviviendo la impresión que se llevó al observar aquella construcción de la que hoy no quedan rastros. «Me trasladaron a un auto y llegué a Larroque con una ovación extraordinaria»

«Seguimos con anécdotas» agregó Paoli al relatar luego que su llegada a Larroque se dio a la misma hora en la que se estaba realizando un casamiento en la parroquia, ceremonia que fue momentáneamente suspendida «el caso es que los novios tuvieron que esperar no se cuanto delante del altar». El Padre a cargo estaba entretenidísimo con mi recepción… y los novios esperando».

La misión pastoral encomendada al cura recién llegado fue mucho más amplia respecto de lo que actualmente es el radio de acción de los párrocos de nuestro templo. Por las palabras de Paoli queda claro que «esa encomienda le pesó mucho» y hasta en el tono de voz de aquella entrevista lo dejó ver. Paoli explicó que «en aquel entonces la parroquia era inmensa y a mi me tocaba hasta Holt, Islas Lechiguanas, Médanos» y otro lugar que no recordó.

Como ejemplo le contó a Romani que en una semana fue tres veces a Holt «de manera que vivía arriba del tren» describió, y esa incómoda tarea lo llevó a pedirle al Obispo, por aquel entonces Moseñor Chalup, que manden a otro sacerdote a aquella zona. Le mandé una carta a Monseñor Chalup diciendo de que si quería que atendieran a Holt que mandaran a un cura, que yo no iba más».

Recordó el ofrecimiento -que aceptó- del parte del «muy recordado y extinto José Virué, la cátedra en el colegio, «de manera que desde el año 1960 ingresé al colegio nacional» narró.

En la grabación que atesora Roberto Roman, en la que Paoli repasa algunos hitos de su vida y como otra «tarea extraparroquial» hace necesaria referencia a la creación de CATE

La confesión de Paoli sobre su amor a Larroque

¿Qué espera aún de su vida? lanzó Roberto como pregunta final de la nota, seguramente, orientada a los rumores de traslado hacia otras Parroquias que siempre acompañaron la vida pastoral del padre Alberto en Larroque. «Y yo no sé, si mis superiores me exigen rotundamente un traslado a otro destino no me puedo revelar».

En ese tono, pausado y emotivo, comentó que «les puedo decir -yo creo que no es una infidencia ni nada, no, me han ofrecido muchos destinos, pero yo no acepté ninguno. Prefiero quedarme en Larroque,estoy como en mi nido, en mi hogar, en mi casa. Porque realmente he llegado a cobrarle un inmenso cariño a Larroque y estoy contentísimo, muy satisfecho con la idiosincrasia de la gente, con su manera de ser, siento el cariño de la gente. No se si es ilusión mía o qué, pero creo que me estiman, y yo evidentemente estoy apegado a esa vida a mi estadía aquí como párroco de Larroque, hasta que Dios diga lo contrario».