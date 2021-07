Paolo Impini debutó con un gol en Deportivo Riestra

Puso el uno a cero ante Quilmes, pero el cervecero lo dio vuelta y terminó ganando. El defensor larroquense rescindió su contrato en Inependiente Rivadavia de Mendoza y se instaló en el club de Villa Soldati que se encuentra décimo cuarto en el grupo A de la Primera Nacional.

La alegría del ex Central Larroque no pudo ser completa en su debut en el cuarto club del ascenso para el que firma, luego de pasar por Juventud Unida, Estudiantes de Caseros y la Lepra Mendocina. Es que el grito de gol con el que debutó en el «Malevo de Pompeya» no alcanzó para continuar con la racha positiva que necesitaba el conjunto que dirige Guillermo Szeszurak, tras el triunfo ante Agropecuario, que solo tiene 18 puntos en 17 partidos disputados en el presente torneo, con cinco ganados, tres empates y 9 derrotas.

Ayer fue titular en el conjunto capitalino y de arremetida, en el minuto 47 del primer tiempo, Paolo tomó el rebote tras el cabezazo de un compañero y se anticipó a la contención del arquero. Fue una de las tantas guapeadas del zaguero en su ya extensa trayectoria, tras ingresar al fútbol nacional con el decano en el año 2012.

Luego de haber perdido la titularidad en el equipo mendocino con el que tenía contrato hasta diciembre y pese a descartar rumores de que abandonaría el club, Impini resolvió rápidamente su pase a Riestra y a poco de llegar al club dejó su huella de carácter en las dos áreas con su capacidad goleadora.

Una vez que empujó la pelota a la red, soltó un festejo bien sentido y como siempre le dedicó el gol a Martina, si hija.