Paolo Impini deja Juventud Unida y firma con un equipo de la B metropolitana

Hoy sellará su ingreso por un año con Estudiantes de Buenos Aires, uno de los animadores del último campeonato en la tercera división del fútbol argentino que en mayo cayó en la semifinal de reducido para ascender a la B Nacional. El larroquense le dijo adiós al decano luego de 6 años en que fue titular o primer alternativa entre los suplentes.

Luego de 110 partidos en el decano desde el Argentino B en el año 2012, hasta el encuentro que disputó contra Unión de Santa fe por la Copa Argentina en el mes de mayo, el zaguero de Juventud con pasado en Central Larroque firmará esta tarde su llegada al “Pincha de Caseros” como también se conoce a Estudiantes de Buenos Aires.

La pérdida de categoría de Juventud Unida que bajó al Argentino A, marcó una nueva etapa en el club de Gualeguaychú, y aunque primero se habló de la continuidad del larroquense, también se rumoreó sobre el posible interés de un par de clubes, entre ellos Gimnasia de Concepción del Uruguay. Claramente, la oferta del conjunto de Buenos Aires fue más tentadora, Estudiantes se vuelve a perfilar con chances de pelear el ascenso a la segunda categoría del fútbol de AFA, tras quedar a dos escalones de dar ese paso tras perder en semifinales del reducido ante UAI Urquiza.

Por supuesto que las despedidas son dolorosas, sobre todo con los buenos recuerdos que Paolo deja en el club y la importancia de aquel gol bisagra en la historia del decano, que le dio el ascenso a la B Nacional.

Su despedida en Facebook:

Después de 6 años dejo de defender la camiseta decana para seguir mi carrera en otra institución. El fútbol es así… Imposible sería ponerme a agradecer persona por persona ya que todos me han tratado con un cariño particular y seria interminable mi mensaje. A dirigentes, hinchas, familiares, amigos y a todos aquellos que me acompañaron codo a codo en las buenas y en las malas, disfrutando y sufriendo a la par mía, pero empujándome hacía adelante en todo momento. A todos ellos GRACIAS, jamás lo voy a olvidar!

Me llevo en en el corazón infinitos momentos vividos, de gloria y angustia pero la frente siempre en alto como me enseñaron en mi casa!

Entregué todo de mí y eso me hace irme tranquilo, gracias Juventud Unida!! Fue un placer pelear por esos colores todo este tiempo! Mis mejores deseos para lo que viene decanos!