Paolo Impini “Vamos a morir dentro de la cancha”

Así se refirió el defensor larroquense al partido de esta tarde en el que Juventud irá por los tres puntos ante San Martín de Tucumán en un choque clave en la lucha por la permanencia. Será desde las 14.30.

Paolo Impini, uno de los jugadores más emblemáticos del plantel, el que le dio el ascenso a Juventud en el recordado partido del Estadio Núñez ante Gimnasia de Concepción del Uruguay, se refirió al rival de esta tarde.

En declaraciones a Diario El Día señaló que “no van a jugar relajados, todo lo contrario. Sabemos que es un equipo ordenado, fuerte, que no deja de ser San Martín de Tucumán, uno de los grandes del interior y del fútbol nacional”, y que además “necesita sumar puntos para la próxima temporada”.

Sobre Juventud dijo que será vital “mantener la concentración y ganar para alcanzar cierta dosis de tranquilidad”. Al tiempo que recordó que en los “últimos partidos en casa nos quedamos con los tres puntos, algo que esperamos repetir”.

El defensor reconoció que el cuerpo, a esta altura del torneo (Fecha 43) está un “poquito castigado”, pero “estoy preparado para cualquier partido”, aseguró.

Finalmente dejó un mensaje para los hinchas de Juventud y del fútbol de Gualeguaychú: “Estamos metidos 100 % en esto. No nos vamos a desviar, la vamos a pelear hasta lo último. Pase lo que pase, vamos a morir dentro de la cancha” y “no vamos a negociar en ningún momento la actitud”.

No queda tiempo ni margen de error

La consigna es una sola: sumar tres puntos que mantenga con vida a Juventud Unida en la cruel lucha por seguir en la segunda categoría del fútbol argentino.

El triunfo de Independiente Rivadavia sobre Estudiantes de San Luis por 1 a 0 dejó en una situación complicada al equipo de Javier Osella, que todavía debe completar –el jueves 20– los 75 minutos restantes ante Chacarita con el partido igualado 0 a 0.Pero esa será otra historia, la inmediata se escribe esta tarde en La Vía ante el conjunto de Diego Cagna y Guillermo “Luli” Ríos, que viene de derrotar a Flandria por 2 a 0 en La Ciudadela.

A diferencia del equipo que paró en Buenos Aires, Osella dispondrá de un esquema táctico más ambicioso. En el arco se mantiene Lucas De León, mientras que Daian Vocos será el lateral por derecha y Rubén Piaggio irá por izquierda, donde puede aportar salida y desborde a diferencia de Edelmiro Martinich, jugador más de marca.

La dupla de centrales se mantendrá con Paolo Impini y Emiliano Capella, quienes deberán estar muy atentos con los movimientos del goleador Ramón Lentini. Mientras que el doble cinco estará conformado por Augusto Max –pieza clave en la recuperación–y Alfredo Ramírez. En tanto que por los carriles jugarán Ezequiel Narese, por derecha, y Gastón Ada, por izquierda. Arriba estarán Martín Prost y Alexis Blanco. El primero se moverá por todo el frente de ataque, mientras que el nueve será el referente de área.

El que no será de la partida es Renzo Tesuri, que si bien se recuperó de una molesta lesión no entrenó en la semana, razón por la cual no fue convocado.

San Martín de Tucumán

Diego Cagna tiene que reemplazar de forma obligada a Rodrigo Moreira, quien acumuló cinco amonestaciones, y a Agustín Briones, que no viajó por problemas familiares. Ambos no serán de la partida y quienes asoman como posibles reemplazantes son Esteban Goicoechea y Maximiliano Rodríguez.

Entonces, el once que saltaría al estadio de La Vía sería: César Taborda; Matías Catalán, Alexis Ferrero, Esteban Goicoechea, Francisco Oliver; Juan Galeano, Maximiliano Rodríguez, Diego Bucci, Matías García; Gonzalo Rodríguez y Ramón Lentini.