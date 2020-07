Paolo Impini y Sacha Vela no renovaron contrato en sus clubes y son jugadores libres

El defensor Paolo Impini se despidió de Estudiantes de Buenos Aires a través de sus redes sociales. Sacha hizo lo mismo porque ya no continuará en Juventud Unida.

Como a muchos jugadores del ascenso, más o menos unos 1.000, a los dos larroquenses que militan en el fútbol profesional no les renovaron el contrato y quedaron en libertad de acción a la espera de la reanudación de los torneos, momento en que se dará la posibilidad de acordar un nuevo destino.

En su cuenta de facebook Paolo comunicó la novedad de la siguiente manera: «Bueno, voy a aprovechar los medios que tengo para informarle a la gente que me viene acompañando en el fútbol, que dejo de ser jugador de Estudiantes de Buenos Aires: Estoy muy agradecido a todos por el respeto y el cariño que me han brindado siempre, dirigentes, hinchas, empleados del club, compañeros, CT, gracias de verdad!.

Me voy tranquilo porque di todo de mi y los objetivos fueron cumplidos logrando el tan ansiado ascenso y la gran actuación en la Copa Argentina! Deseo lo mejor para esta hermosa institución! Gracias pinchas por todo»

Por su parte, Sacha, también desde facebook escribió: «Juve, muchas gracias por momentos tan lindos…Fueron muchos años, ya me sentía uno más! Siempre deje todo por la camiseta y eso me deja muy tranquilo. Qué vuelvan los buenos momentos…Lo bueno es que me llevo amigos y gente muy linda de este club abrazos de gol @ Estadio Juventud Unida de Gualeguaychú.