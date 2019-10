Paolo terminó jugando de 9 pero Ferro aguantó y ganó

Estudiantes de Caseros perdió con el equipo de Caballito por 1 a 0 y cedió la punta en manos de Atlanta, ambos con un partido menos. El defensor larroquense se sumó a la arremetida del pincha en busca de un empate que no llegó. El 15 de noviembre se produciría el choque por semifinales de la copa Argentina ante Ríver.

A lo Gerard Piqué, Paolo dejó la zaga del «Matador» y en el último tramo del segundo tiempo fue a buscar la hazaña al área rival que esta vez no llegó, lo que dio lugar a que el equipo de Caseros pierda el liderazgo del campeonato con nueve partidos jugados, los mismos que Atlanta, a quien enfrentará el lunes que viene, en el partido postergado de la fecha anterior.

El ex Central estuvo cerca de las jugadas de riesgo y en otras, en busca del balón, protagonizó un par de jugadas polémicas en las que pudo haber sido víctima de faltas dentro del área que el árbitro pasó por alto y no sancionó.

Estudiantes tuvo varias chances aunque no logró quebrar a la defensa rival, que se paró de contra y hasta tuvo ocasiones como para aumentar la diferencia.

Pese a la derrota, el Pincha se mantiene expectante, ahora como escolta en el grupo A, en un torneo que recién lleva disputado un tercio del fixture y que definirá un primer ascenso, en una final con el líder del grupo B.

Sin embargo, la meta está en jugar, disfrutar y tratar de eliminar a River en un partido que aún no tiene cancha definida, pero que se fijó para el viernes 15 de noviembre.