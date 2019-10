Paolo va de titular y buscará dar todo en el partido de esta noche ante Colón

Estará en la alineación inicial del Pincha de Caseros que esta noche en el Grella de Patronato, definirá al rival de River en una de las semifinales de la Copa Argentina. Sabe que será difícil pero se mostró confiado en el equipo y que es un partido para no guardarse nada. De pasar la llave dijo que «sería un sueño enfrentar al River de Gallardo».

Paolo jugará esta noche en Paraná, en la defensa de Estudiantes de Caseros, con la ilusión de pasar de ronda y dejar su nombre escrito en la historia de la Copa Aregentina.

Fue confirmado en la alineación inicial y se siente respaldado y traslada esa sensación al equipo. «Tenemos la confianza de que las cosas se pueden dar para nosotros sabiendo que que jugamos contra Colón que va a jugar la final de la Copa Sudamericana, que viene haciendo una muy buena copa Argentina y qué por ahí en el torneo superliga no le viene saliendo las cosas demasiado bien, pero que vienen haciendo buenos partidos» comentó a Periódico Acción.

Respecto de su equipo opinó que «nosotros también venimos haciendo las cosas muy bien, venimos punteros en el torneo (En la B Nacional), en la copa Argentina hemos tenido grandes partidos» y opinó que el conjunto santafecino «será un rival durísimo y tendremos que tener una noche más que inspirada para poder ganar. Yo creo que va a ser el partido más difícil que vamos a tener, pero también se lo que es el equipo, que siempre se entrega al máximo, que esta no va a ser la excepción, lo va a dar todo para poder pasar a una semifinal de Copa Argentina».

De River

«Sería un sueño realmente jugar contra River, ¿quien no querría enfrentará al River de Gallardo, no? Para uno, como hincha, realmente sería un sueño que nunca hubiese pensado, pero antes obviamente tenemos el partido más difícil de todo este semestre de la copa y desde que estoy acá, obviamente» evaluó el defensor.

Ilusionado y agradecido, expresó que «será cuestión de disfrutarlo, de estar concentrado, de no guardarse absolutamente nada y no tengo dudas que el equipo lo va a dar todo. Esperemos que las cosas se den para nuestro lado y podamos darle una alegría a nuestra gente, a nuestra familia, particularmente a mi pueblo que siempre me acompaña, que siempre hace llegar su saludo positivo, siempre tirando para delante, deseándome lo mejor. Quiero que me manden toda la fuerza para que las cosas salgan bien y yo, de adentro de la cancha, poder darle una alegría nuevamente»