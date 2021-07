Para el sur de la provincia las lluvias mantuvieron la situación de humedad excesiva



Las últimas precipitaciones hicieron que el escenario no fuera el mejor para implantar los últimos lotes de trigo, pero permitirá un excelente inicio en las primeras etapas del cultivo. El departamento Gualeguaychú fue la zona de la provincia donde más llovió la semana anterior y donde más reservas hay.

Los primeros diez días de julio se completaron con algunos eventos débiles, los cuales se caracterizaron por la persistente presencia de aire húmedo, pero dentro de un contexto atmosférico muy estable. Esto favoreció el desarrollo de nieblas y por momentos el despliegue de nubes bajas, como sucedió el último fin de semana, dejando algunas lluvias menores y dispersas, sobre todo en áreas del sur y principalmente durante el domingo.

El comienzo de esta semana, no presentó mayores cambios, sin embargo el avance de un frente con mayor contraste térmico arribo al sur de la provincia en el cambio del martes para el miércoles. Hacia la noche del martes, ya se insinuaban las primeras lluvias débiles, las cuales tomaron fuerza durante la madrugada, cubriendo con generosas precipitaciones –para la época- gran parte de los departamentos del sur.

El saldo es muy favorable para todo el territorio, salvando áreas sobre el norte, desde el centro hacia el oeste, donde las lluvias fueron muy poco productivas.

Balance

Vastos sectores de los departamentos del sur presentan un balance hídrico con suelos saturados, incluso con excesos más definidos y generalizados sobre el sudeste, donde se ubicaron los máximos pluviales. Desde el centro hacia el norte las reservas no presentan complicaciones, manteniéndose en un nivel entre óptimo y adecuado, esto sin computar las precipitaciones ocurridas ayer, con lo cual el área con reservas óptimas puede ser mayor.

Es interesante tomar por ejemplo, el caso del departamento Villaguay donde las lluvias promediaron a lo sumo diez milímetros, suficientes para mantener el balance hídrico en un nivel muy favorable para la época. Las áreas trigueras principales de la provincia, deben ver con muy buenos ojos este aporte pluvial, ya que prácticamente garantiza el nivel de reserva para lo que resta del trimestre frío.

Como mencionamos anteriormente, ingresamos a un periodo estable dominado por condiciones secas y ambiente más cercano al esperado para el invierno. Sin embargo, no se descarta que volvamos a tener precipitaciones antes de cerrar el mes.

En términos generales y aun cuando agosto, hipotéticamente, presente deficiencias pluviales, el nivel de reservas para los cultivos de invierno es suficiente. Tratando de plantear el escenario más probable para el desarrollo de la primavera, sobre todo la primera parte, asociada a las siembras tempranas de maíz y a la floración de la fina, entendemos que se perfila una situación mejorada respecto de la campaña pasada.

Aun cuando no se pueda descartar por completo la reaparición del fenómeno de La Niña, las condiciones de partida no son las mismas y en general no se perfila una primavera tan inclinada hacia las deficiencias pluviales como la del año pasado.