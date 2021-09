PASO: Benedetti pidió el voto larroquense «porque está en juego el rumbo del país»

Llamó a corregir desde el congreso el rumbo que el gobierno le ha imprimido al país». Expresó que «quiero pedirles una vez más los vecinos de larroque que que nos acompañen con su voto porque estamos con la experiencia necesaria para poner freno al «kirchnesirsmo». Dijo que desde la lista que encabeza Frigerio, «se va a trabajar en leyes que permitan el desarrollo de las actividades productivas generan empleo genuino y que permiten a los entrerrianos poder desarrollarse dentro de su propia localidad»

En menos de una semana se definirán los candidatos para las elecciones legislativas de noviembre y Entre Ríos renovará cinco bancas para diputados nacionales. Sólo Juntos por Entre Ríos tendrá internas.

En ese contexto el actual diputado nacional y precandidato para un nuevo período legislativo por la lislta 502 A del frente opositor, enfatizó que «claramente lo que está en juego son la constitución del Congreso de la Nación y en todo caso el rumbo del gobierno nacional».

Contextualizó que «la elección no tiene nada que ver con los local o con lo provincial -porque se elige todo dentro de 2 años- y si tiene que ver con el rumbo que la han imprimido al país este gobierno kirchnerista, que es un gobierno anti actividad privada, anti generación de empleo, anti desarrollo productivo del país» y como ejemplo puso el cepo a la carne, que es «el pan para hoy y hambre para mañana»

«Es importante que el kirchnerismo no obtenga en esta elección esos 5 ó 6 diputados que le faltan como para ir por todo. como ellos mismos predican». indicó

Percepción de la gente

«La verdad que la mayoría de los entrerrianos no quiere el rumbo del gobierno nacional y por lo tanto estamos pidiendo que nos acompañen en nuestra propuesta de Juntos por Entre Ríos, sobre la base de Juntos por el Cambio pero un poco más ampliada, porque se han incorporado además de la Unión Cívica Radical y el Pro, etcétera, sectores de la Iglesia Evangélica, del Vecinalismo -que está representado nuestro caso con el intendente de pueblo General Belgrano, «Palito» Davico- y también de muchos sectores del peronismo, ese peronismo que cree en el trabajo como la manera de ascenso y reivindicación social» remarcó el precandidato.

Amplió el concepto al indicar que «hemos acompañado la propuesta que encabeza Rogelio frigerio en la convicción que representa cabalmente a la mayoría de los entrerrianos que quieren un cambio de rumbo. Desde el radicalismo acompaña Marcela Antola qué es una vecina de Gualeguay y yo en el tercer lugar» puntualizó»

Luego, en un pedido concreto, expresó que «quiero que nos acompañen con su voto, «que me acompañen» porque creo que estamos con la experiencia necesaria para poder poner freno al kirchnerismo, pero además para poder trabajar en leyes que permitan el desarrollo de las actividades productivas, que generan empleo genuino y que permiten realmente a los entrerrianos poder desarrollarse dentro de su propia localidad o desde cada de cada lugar de la Argentina que deciden realizar su vida y no mirando al exterior como muchos jóvenes que están tratando de conseguir una visa o están pensando en una carta de ciudadanía para poder irse del país, que es una es una cosa que nos entristece a todos y por eso tenemos que mandar una clara señal desde Entre Ríos que queremos un cambio»

Benedetti consideró que las PASO, es una elección muy particular porque es dentro del contexto de pandemia, pero todas las elecciones son importantes porque se envía un mensaje desde los ciudadanos hacia la convalidación o el rechazo al rumbo del gobierno y me parece que es muy importante la señal desde Entre Ríos».

Asimismo, interpretando lo que recibe de la gente, opinó: «Yo no tengo duda que la mayoría los entrerrianos no están de acuerdo con el rumbo del gobierno nacional, sin hablar de los papelones del presidente, de esa tomada de pelo con el manejo de la pandemia -pero por encima de eso- que es muy triste porque hubo un momento de cuarentena muy duro que afectó la economía y que no permitieron incluso que muchas personas pudieran ni despedir a sus seres queridos, pero digo por encima de eso, en lo único que ha sido exitoso el gobierno es en crear nuevos impuestos. La verdad que los ciudadanos, los emprendedores y las pymes están agobiadas de tanto impuesto. Así que que hemos planteado nosotros, como un compromiso público con la lista que encabeza Frigerio, no avalar ninguna suba de impuesto más en la República Argentina».

En un análisis más profundo, añadió: «Yo creo que la gente está bastante decepcionada con la política, porque hay muchos inconvenientes, pero también es una mezcla, por un lado de decepción pero por otro lado de esperanza, de buscar que realmente pueden reencausarce en el país la oportunidades y fundamentalmente en nuestra provincia».

Además se refirió a «algo que es un común denominador: la preocupación por la cuestión económica, por la inflación, porque la plata no alcanza a fin de mes, pero el principal temor es perder el empleo y que los hijos no consigan donde trabajar para poder quedarse en cada uno de sus lugares para poder defender el arraigo».

Antecedente y proyección

Luego de lo que fue el amplio triunfo que decretó la reelección del gobernador en Corrientes, Benedetti explicó que «tuve la oportunidad de ir a acompañar a Gustavo Valdés, con quien además tengo una amistad, y de poder observar con alguna envidia, lo que ocurre en Corrrientes. Allí, casi 8 de cada 10 correntinos votaron por el actual gobernador, que es un hombre sencillo que a dedicado sus esfuerzos al trabajo, a la educación, a generar oportunidades en los correntinos y fundamentalmente un gorbernador antigrieta, y en este sentido me parece que en las cosas simples y en el sentido común está la posibilidad de que podamos salir adelante».

Por último reflexionó: «tenemos un país que tiene muchísimas oportunidades, tenemos una provincia maravillosa, lo que hace falta es sentido común, sensatez, salir de la politiquería, de las chicanas y trabajar seriamente. Trabajando seriamente se consiguen frutos, como lo ha conseguido nuestra vecina provincia de Corrientes»