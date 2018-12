Peligran nuevamente profesorados del Instituto “Dr. Luis Federico Leloir”

Mediante una carta abierta, docentes y estudiantes, e integrantes del Consejo Directivo expresaron el riesgo de cierre que corren diferentes profesorados del Instituto de Enseñanza Superior de Gualeguay.

Queremos hacer saber a la comunidad que, nuevamente la educación de Gualeguay, y de la Provincia de Entre Ríos, está en riesgo.

Esta situación, definida por parte de las autoridades de la Dirección de Educación Superior, se manifiesta bajo una decisión no consensuada, y que por el contrario no se corresponde con criterios democráticos para la gestión y aplicación de políticas públicas de mejora de la calidad educativa, nuevamente plantea la no apertura del Profesorado de Educación Secundaria en Física.

Son extensos y variados lo motivos por los cuales desde la institución se han fundamentado los criterios por los cuales se vive una emergencia formativa en la disciplina de enseñanza de la Física, pero esta vez pese a los esfuerzos de la comunidad del IES por sostener una carrera que es prioritaria, debido básicamente a que en Gualeguay y en toda la zona de influencia no hay profesores de esa asignatura, pareciera que la mirada política tanto desde la jurisdicción provincial, como desde la Dirección Departamental de Escuelas de Gualeguay, expresan un capricho destinado a no ceder.

Docentes y estudiantes del Leloir, hemos trabajado arduamente durante todo el año para fomentar y hacer visibles las acciones que al interior del instituto se llevan a cabo para formar a profesores que seguramente tendrán salida laboral inmediata. Es realmente mucha la labor institucional al respecto. No se puede decir lo mismo de otros actores que si bien han declarado en los medios su compromiso por lo educativo, luego no dan respuestas ni ponen el cuerpo a lo que se comprometieron o están obligados a hacer por los cargos que ocupan.

Como todos los años, llegado el mes de diciembre, llega la noticia sorpresiva de no apertura. Esta vez, ya ni siquiera dan un motivo. Antojadizamente, y silenciosamente, proponen un cambio de carrera. Tampoco tienen motivos para rebatir los sólidos argumentos con los que los docentes hemos solicitado la continuidad.

No abrir el Profesorado de Física ya no tiene que ver con cuestiones de financiamiento, tampoco con aspectos relacionados a una saturación del mercado laboral, puesto que eso sería una falsedad, ni con la evaluación del impacto que significaría cerrarlo para no dar la oportunidad de que los pocos estudiantes que deciden seguir la carrera puedan hacerlo. Contrariamente, pareciera que el interés es extinguir la enseñanza de esa disciplina.

Manifestamos que no queremos que se pierdan horas laborales, pero la mayor preocupación no es esa, es educativa. No aceptamos que se decida arbitrariamente puesto que es realmente necesario que se formen profesores de Física puesto que si bien son pocos los estudiantes que eligen carreras afines, en la ciudad ya no hay quienes cubren esas horas.

En ese sentido, ante la consulta a la comunicad educativa de docentes y estudiantes del IES Leloir, surge que:

· En primera instancia, se rechaza la reconversión para el ciclo 2019, por las siguientes razones:

1- La Dirección de Educación Superior no fundamenta el porqué de la sugerencia de reconversión, solo lo sugiere, siendo que la solicitud de continuidad enviada a dicha dirección, avalada por el Consejo Directivo, expresa claros motivos para que se abra una nueva cohorte, fundamentada en la necesidad local y regional de formar profesores de Física.

2- El único fundamento que han vertido por escrito, indica que el Consejo General de Educación es el órgano que arbitra las políticas educativas provinciales, no reconociendo que la normativa da participación e intervención a toda la comunidad educativa para gestionar o sugerir respecto de la formación de los derechos a hacerlo.

3- Si bien en la nota con fecha 29 de noviembre, firmada por la Sra. Directora Superior Marcela Mangeón sugiere reconversión, aduciendo haberse evaluado las propuestas de apertura con autoridades institucionales, y las disponibilidades presupuestarias del Estado Provincial, es contradictorio que sea un problema el financiamiento del profesorado, puesto que en tal caso no se sugeriría reconversión. Además, un profesorado distinto al que ya funciona, significaría para el Estado una inversión mayor dado que el Profesorado de Física tiene financiado en conjunto con el Profesorado de Química y el de Biología, un 50 % de las horas que con ellos comparte.

4- Las carreras que sugiere en la solicitud (la DES), no están por nota escrita, sino que se sugirió vía telefónica, sin fundamentar la viabilidad de convocatoria de las mismas, por lo cual la problemática de falta de matriculados a los primeros años de carrera podría repetirse aun en la nueva oferta. En nota del 20 del corriente, da por sentado que la conversión se hará hacia una carrera de tecnicatura, sin haberse propiciado ni el debate ni la evaluación de la viabilidad o necesidad formativa en la zona geográfica.

5- Para poder reconvertir una carrera, se necesita un tiempo prudente por lo antes expuesto, de por lo menos 1 año, para poder realizar un relevamiento sobre la carrera a elegir, y realizar un proyecto, no se puede reconvertir de manera apresurada.

6- No se puede abandonar a los futuros estudiantes de Física (por más acotados que sea el número de inscriptos). Se trata de una carrera cuya formación es prioritaria no solo a nivel provincial, sino también a nivel nacional como expresan estudios de distintas jurisdicciones. La formación en ciencias tales como la Física, la Química, y la Matemática, son la base del desarrollo técnico, e industrial de las provincias y las naciones. Debería contemplarse este criterio, que prime en términos de calidades educativas y no en términos cuantitativos básicos.

7- Que las decisiones en un contexto histórico democrático deben llevarse a cabo en el marco del diálogo entre autoridades y comunidades, y no ser tomadas unilateralmente. La comunidad del instituto no fue consultada durante 2018 para decidir la no apertura de una cohorte más del profesorado, y considera que es necesario un proceso de escucha de las razones y argumentos que la propuesta para la continuidad enviada a DES expresa.

· En caso, en que desde la DES, luego de leer nuestra fundamentación, pueda encontrar argumentos válidos para la no apertura del Profesorado de Enseñanza Secundaria en Física en 2019, que esta vez no podrán ser de orden financiero, puesto que ya se manifestó la posibilidad de convertir, por lo cual se sobrentiende que los aportes de carga horaria existen, y en caso de que se insista arbitrariamente con la decisión de cambiar de carrera, sin dejar a la comunidad del IES que intervenga en dicha decisión, se pide la posibilidad de abrir el abanico de carreras desde donde optar.

Por tanto, deseamos que la problemática tome estado público puesto que es necesaria la apertura del diálogo y de las reflexiones conjuntas entre autoridades provinciales y la comunidad educativa del IES Leloir. En un momento histórico de participación democrática todos debemos ser escuchados, y las autoridades nos deben respuestas de sus acciones y decisiones.