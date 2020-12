Pepo Noel «Jo Jo Jo con protocolo»

En las redes sociales ya anuncian que la tradicional visita del 24 de diciembre -al menos hasta ahora- no se suspende por pandemia.

Jo jo jo!!!!!!! Saludos desde el Polo Norte, jo jo jo…

Se acerca diciembre y yo me pongo ansioso por las ganas de ver sus caritas, jo Jo jo.

Año difícil este que nos ha tocado vivir… Pero…, dejemos un instante de pensar en lo difícil y concentrémonos en la Navidad

Uds ya saben que hay una nueva forma de vivir y de actuar en la sociedad. No abrazos, estar lejitos uno de otro, lavarse las manitos seguido, usar alcohol… Cosas que seguro sus papis les han explicado…

Yo me he estado cuidando mucho, porque ya estoy algo viejito, jo jo jo…

Pero, a pesar de eso, no puedo dejar de ir a visitarlos, como hace tantos años y repartirles los ricos caramelos…

Para ello, ruego a los papis y abuelos que me ayuden para este paseíto diferente pero repleto de amor por todos

La tarde del 24 entre las 16 y 20 horas, los visitaré acompañado de mis renos y duendes jo jo jo…

El trineo tratará de recorrer todas las calles de mi querido Larroque. Pero con protocolo, como se debe hacer ahora.

Así, desde el trineo, les repartiré caramelos y sonrisas de alegría. No podremos tomarnos fotos juntos este año… pero desde lejos, mi duende fotógrafa, tomará algunas imágenes para el recuerdo.

Tampoco se recibirán caramelos donados. Mi equipo de trabajo se encargará de eso.

Les ruego a las familias que sigan los consejos de mis ayudantes para que todo se pueda hacer con felicidad y sin entorpecer las leyes y reglas que todos debemos seguir.

Ruego al Niñito Jesús que no hayan perdido la esperanza y la alegría. Esto también pasará

Los quiero mucho, mucho… y deseo verlos prontito, jo jo jo

Dios los bendiga a todos y a mi querida Larroque.

Hasta pronto jo jo jo