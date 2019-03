Pequeñas historias del deporte local: Mateo, un trabajador silencioso

Entrevistado por Franco Lizarzuay, Mateo Casaux contó como organiza su tiempo como estudiante de primer año de la escuela técnica y a la vez, como jugador de básquet de Neptunia de Gualeguaychú.

En la tarde del viernes nos acercamos a la casa de Mateo Cazaux el estudiante de la escuela Técnica “Pablo R. Broese” transcurre su segundo año y con 12 años es jugador del club Neptunia de Gualeguaychu.

Con mate amargo y una cálida bienvenida nos abrió su mundo, donde vive con su hermano Sebastián y sus padres, nos contó en una entrevista lo siguiente.

Franco Lizarzuay: Hola muy buenas tardes Mateo, ¿cómo estás?

Mateo Cazaux: hola muy buenas tardes, muy bien. Estoy jugando en Neptunia ya hace tres años en la categoría U13

FL: ¿Cuánto hace que jugás al básquet?

MC: Y, más o menos de los 5 años que arranque acá en Larroque y hace tres años que viajo a Gualeguaychu a jugar.

FL: ¿Porque el básquet y no el fútbol?

MC: me llama más la atención el básquet, porque me gusta más las reglas y me gusta el trato entre compañeros.

FL: ¿Qué posición ocupas en la cancha?

MC: Por lo general de alero, pero la posición que más me gusta es base.

FL: ¿Tu ídolo en el básquet?

MC: Manu Ginobili y mi primo Juan Francisco Boffelli, es mi referente en el baloncesto

FL: ¿el entrenador que más te gustó tener?

MC: Guillermo Alem, de Gualeguaychú.

FL: ¿Nunca jugaste al básquet acá en Central o sí?

MC: si, desde los 5 hasta los 11, que Pablo Viale dejo de dar.

FL: con 12 años estas en pleno crecimiento, vas a la escuela técnica, tenés taller ¿Cómo llevas tu vida día a día?

MC: muy difícil, porque entro a las 7 de la mañana, salgo a las 12 y vuelvo a entrar a la 1 algunos días. Me la paso estudiando y los días que tengo que trabajar me muero, llego de entrenar y si tengo tarea me pongo a hacerla, luego me baño, como algo y para las 22 hs ya estoy durmiendo.

FL: ¿la materia que menos te gusta?

MC: Lengua.

FL: ¿y la que más te gusta?

MC: Matemática.

FL: ¿por qué?

MC: Me gusta mucho los números y andar calculando y todo eso.

FL: ¿Qué días viajas a Gualeguaychú?

MC: Viajo lunes miércoles por ahora son esos días, por ahora son esos días y capaz empiece a agregar el viernes.

FL: En tu tiempo libre ¿qué te gusta hacer?

MC: Estar con mis compañeros, escuchar música y por supuesto practicar en el básquet.

FL: ¿Y cuando sea grande?

MC: Me gustaría ser mecánico, o camionero (su viejo le inculcó el amor a los fierros y trabaja de camionero)

FL: ¿Con tus viejos como te llevas?

MC: muy bien.

FL: ¿Te tienen cortito con el tema de estudio, para que no dejes nada al azar?

MC: me han obligado a estudiar porque si no me amenazan con dejarme de llevar a entrenar a Gualeguaychú. Así que voy muy bien con la escuela.

FL: Bueno Mateo desde ya muchas gracias, ¿algo que quieras agregar?

MC: Solo agradecerles a mis padres a mi remisera, Claudia Albarenque que me bancó todo el año pasado y entrenador Guillermo Alem de Gualeguaychú, nada más.

FL: buenísimo Mateo, muchas gracias por tu tiempo.

Sus aspiraciones a ser un gran jugador de básquet y cumpliendo con sus responsabilidades, Mateo tiene un gran futuro y cuenta con el apoyo de sus seres queridos.