Piaggio en Larroque “hay que mirar para adelante”

Anoche, en la Unidad Básica del Partido Justicialista de Larroque, la militancia se reunió para charlar sobre la actualidad política de la localidad y la región.

Con la presencia de Martín Piaggio, como presidente del Concejo Departamental de esta fuerza política; Leonardo Hassell, presidente del Justicialismo de Larroque y Rodrigo Traverso presidente de Urdinarrain, se hablo de unidad y una construcción mirando para adelante. Hubo Concejales de Carbó, Larroque y Gualeguaychú, además de funcionarios, dirigentes, referentes y simpatizantes.

El anfitrión, Leonardo Hassell destacó “Hemos recibido a todos los dirigentes que quieren hablar con nuestros Concejales y afiliados”. Luego de 8 años como oficialismo, en Larroque les toca ser oposición “estamos trabajando con cuatro Concejales y cada tema que surge a nivel local, hacemos nuestro aporte desde el partido” y agregó “estamos trabajando de manera muy solida para el proyecto de 2019”.

En contacto con LA REGIÓN, el Intendente de Gualeguaychú, y máximo referente justicialista del Departamento, dijo estar “Muy contento de poder desarrollar una reunión que teníamos pendiente en esta ciudad”. Señaló que buscan una consolidación del Peronismo en los diferentes pueblos de la zona y destacó que “el interior del departamento busca ser más escuchados. Los pueblos reclaman más participación en relación a la gran entrega y militancia demostrada”.

Piaggio dijo que su partido sufrió una especie de estigmatización pero hoy “Siento otra actitud de la gente. Creo que con razón, luego de un fuerte bombardeo mediático y de hechos concretos que se dieron, se sufrió una suerte de desilusión con le gobierno anterior. Erróneamente se ha equiparado algunas situaciones particulares con un todo, yo creo que no fue un todo y tenemos que aprender a reflexionar, y a partir de ahora, después de un cierto tiempo de implementación de políticas neoliberales que están trayendo sus consecuencias negativas, sobre todo en los sectores más postergados, pero también en los trabajadores, las pymes, la clase obrera en general y en las empresas que no tienen una gran consolidación, la gente empieza a re analizar la cuestión”.

El Intendente de Gualeguaychú también hizo referencia a las declaraciones de legisladores de Cambiemos donde se aseguraba que no había una buena relación con el gobierno de Macri “Tengo una postura ideológica partidaria, totalmente contraria… en la vereda de enfrente del gobierno Nacional, pero no me ha impedido nunca poder trabajar de manera institucional en forma conjunta” y añadió que “a las 48 horas de estas declaraciones estábamos firmando acuerdos por más de 100 millones del plan Habitat en Casa Rosada. Esto nos demandó seis meses de trabajo. Además se han presentado carpetas por otros 100 millones en programas de obra publica” concluyó.

La Región