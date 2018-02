Por ahora la atención en el registro civil se reduce a los días miércoles

Una agente de Gualeguaychú, designada por la Directora General, es quien atiende en la oficina local. Mientras dure la licencia por vacaciones de Claudia Gómez, los otros dos empleados fueron trasladados momentáneamente a la localidad de Carbó.





Una primer mirada vuelve por lo menos suena curiosa y anecdótica la situación que se vive en la ciudad a raíz de las merecidas vacaciones que naturalmente le corresponden a Claudia Gómez. Es que Vanesa Visconti, la directora del Registro Civil de Entre Ríos, no reemplazó a la titular por ninguno de los dos empleados de la oficina, uno de planta permanente y el otro contratado, sino que primero decidió cerrar la oficina, redestinar durante el período de receso a los dos empleados a Carbó y después trasladar una vez por semana a una agente de la oficina del organismo que atiende en el hospital centenario de Gualeguaychú, para que se haga cargo de Larroque.

La situación se aclara luego de las declaraciones de Visconti a Análisis Digital, respecto a la posibilidad señalada por el gremio Sedaper de dejar a cargo a Valeria Gette, empleada jerárquica y ex jefa de la oficina. La funcionaria indicó que “eso no podía ser porque, si bien lo estuvo en otro momento, en 2016 un decreto del gobernador le otorgó la jefatura a otra persona, por lo cual quedó sin vigencia”. Además, según informó Visconti, “quien sea director de Registro Civil debe tener investidura de oficial público”. La empleada aludida no la tiene porque su nombramiento ya no está vigente y, además, no cumple los requisitos establecidos por ley. “No podría firmar actas de nacimiento, defunción o matrimonio”, graficó.

En estos días, la persona designada por Visconti para reemplazar los miércoles a Gómez, atiende todo tipo de consultas, sobre todo lo referido a las partidas de nacimiento que se solicitan para trámites escolares. La afluencia de público ha sido normal y de alguna manera orientada por la información que la Directora Provincial dio por medio de Latidos FM, donde habló de lo que motivó el cierre de la oficina y de la decisión de enviar, una vez por semana, a la agente de Gualeguaychú. Pero según se supo el viernes la oficina estará nuevamente abierta para celebrar un matrimonio, algo que estaba programado con anticipación.

El asentamiento de nacimientos será quizá lo menos afectado, porque como la mayoría se producen en Gualeguaychú, desde las oficinas de esa ciudad ya se puede tramitar la partida de nacimiento y el DNI en el domicilio fijado por los padres. Más complicado parecen otros trámites, que deberán esperar hasta los otros miércoles o hasta que se reabra definitivamente la oficina, a partir del 5 de marzo.