Por ahora una sola empresa trabaja en la puesta en valor de la ruta 16

Atribuyen eso a la decisión de las otras dos contratistas de dar vacaciones a su personal y a que se resuelva un cambio en el plan de trabajo en la constitución de las banquinas. Falta que el órgano de crédito autorice esa modificación que no implica el aumento los costos sino un tramite administrativo.



Fuentes de la Dirección Provincial de Vialidad adujeron razones empresariales a que solamente Piton S. A. continúe trabajando en el tramo Larroque – Gualeguaychú de la ruta provincial 16, mientras que COVIMER y Hornus le habrían dado vacaciones a su personal.

En parte esto está motivado por la demora en la aprobación por parte del Banco Interamericano de Desarrollo, de la variante que se acordó con Vialidad Provincial, de que en todo el tramo de banquinas se le coloque una capa de asfalto, algo que no estaba contemplado en los pliegos de licitación iniciales, pero que ya recibió el aval del estado nacional y provincial.

Según la fuente, Pitón optó por no suspender los trabajos que le corresponden entre Larroque y Pehuajó, asumiendo algún riesgo empresarial si es que el BID no apruebe la modificación, algo que no se cree que suceda ya que esa tarea no implica un nuevo desembolso más allá del que suponen las redeterminaciones de precios, impulsadas entre otros motivos por la suba del combustible.

La empresa oriunda de Gualeguay, a cargo del 40 % de la obra, es la que más ha avanzado en la tarea de afirmado de banquinas y ensanchamiento de calzada, marcando una clara diferencia con Hornus, a la que le corresponde el 20 % y a COVIMER el 40 % restante. “Es el estilo de trabajo de cada empresa y por ahí la capacidad financiera y de trabajo” opinaron desde el organismo vial entrerriano.

Asimismo, respecto del avance de la pavimentación de la ruta 51 entre Larroque e Irazusta, la persona consultada justificó la demora que se percibe en lo que fueron las lluvias del año pasado hasta noviembre y algunos chaparrones puntuales en diciembre que complicaron el armado del terraplén, pero destacó el avance del armado de los puentes que reemplazaran a los badenes “los puentes tienen los pilotes echos y seis vigas hormigonadas y entre esta semana y la que viene se van a armar las dos que taltan, por lo que en poco tiempo se podrá avanzar en el armado. A fin de este mes ya se va a poder ver que se están terminando las columnas, más los cabezales”.

Esto seria una buena noticia en función de saber que esas obras claves en la pavimentación de la ruta 51 han podido avanzar dentro de un sector del departamento que ha tenido una suerte de micro clima con algunas precipitaciones que lo diferencia un poco del resto del área. Igualmente, la opinión generalizada es que el ritmo de obra es mucho menor al esperado, algo de lo que podrían hablar la empresa a cargo de esta obra, es decir, Hornus, con quien este medio ha tratado de obtener información pero aún no ha podido lograrla.