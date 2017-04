Por la baja del precio, la cosecha de soja se desvalorizó en casi US$ 1600 millones

En menos de dos meses, la cosecha de soja se desvalorizó en casi US$ 1600 millones por la baja de los precios de la oleaginosa.



Según un informe de Globaltecnos, considerando una producción de 56,5 millones de toneladas, el 2 de febrero último, con un precio de 265,2 dólares por tonelada, la cosecha tenía un valor potencial de US$ 14.984 millones.

Si bien a la semana pasada de la cosecha ya se llevaban vendidas 4,2 millones de toneladas, con la baja del precio, a 236,9 dólares por tonelada (al 29/3), el valor de la producción se redujo a US$ 13.385 millones. Así, en menos de dos meses la cosecha total esperada perdió casi US$ 1600 millones en plata.

“La próxima cosecha perdió un ingreso potencial significativo al caer el precio de la soja en el transcurso de los últimos dos meses un total de US$ 28,3 por tonelada. La significativa caída de los precios vuelve a poner en juego el negocio de los productores agrícolas y los ubica en la realidad de la actividad, es decir la innumerable cantidad de variables que afectan al resultado, como el clima y el precio”, indicó Nicolás Udaquiola, de Globaltecnos.

De acuerdo al informe de Globaltecnos, los productores prefirieron vender más trigo y maíz antes que soja. En trigo ya llevan 10,2 millones de toneladas comercializadas, contra 5,2 millones de toneladas de igual fecha del año pasado. En maíz van por 7,98 millones de toneladas, similar a los 8,05 millones de toneladas de igual fecha del año pasado. En tanto, en soja comercializaron 4,2 millones, menos que los 5,8 millones de toneladas a igual fecha de 2016.

“El productor a estos precios no vende soja; ve que a $ 3600 es muy barato”, indicó. Ante esta situación, para Udaquiola los productores están haciendo jugar otras alternativas, además de la venta de trigo y maíz. En este sentido, para no vender soja apuntan también a otras opciones, como tomar financiamiento, vender a noviembre próximo pesificado y descontar el cheque al 17% anual en pesos.

Según el experto, por no haber tomado coberturas a mediados de enero, hay productores que se perdieron la posibilidad de asegurarse al menos 26 dólares por tonelada más de precio en soja. En rigor, continúa siendo baja la operación con herramientas comerciales en relación a la cosecha total.

“En 2016 el volumen operado en soja en el Matba (Mercado a Término de Buenos Aires) no llegó al 37% de la producción de la campaña anterior considerando que no todo lo operado corresponde a productores. De esta manera, destacamos la importancia de estas herramientas [coberturas] que nos permiten acotar una de las dos grandes variables del negocio, como es el precio”, dijo el especialista.

Pese a que no son mercados para comparar, mientras en el Matba el porcentaje de la producción operada en 2016 fue del 37% en soja, contando futuros y opciones, en CME (mercado de Chicago) fue de 95 veces la producción de EE.UU. “Está claro que uno es mercado de referencia mundial (CME), pero lo que marca esto es lo bajo de las operaciones en el mercado local para tomar cobertura, dado que este 37% contempla todo lo operado, es decir, también lo especulativo”, afirmó.