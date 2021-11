Por qué votar a Burgos, según Andreatta

El referente de la Nueva Izquierda enumeró las razones por las que llama a votar por la lista 68 que encabeza Nadia Burgos como candidata a Diputada Nacional y que el frente de unidad se consolide como tercera fuerza política. Aseveró que las agrupaciones políticas tradicionales no se animan a hacer los grandes cambios que hacen falta. Pidió «impulsar un rumbo de ruptura con todo el poder capitalista.»

Luis Andreatta, un dirigente social que suele cuestionar públicamente el poder económico y su relación con los efectos negativos sobre el medioambiente y la sociedad, reflexionó que «cuando falta muy poco tiempo para las elecciones generales, el país sigue viviendo un clima de crisis económica y social que golpea a diario la vida de millones».

Opinó que «el gobierno se debate a diario entre tibias medidas, promesas electorales y sus propias disputas internas. La oposición de derecha de Juntos por el Cambio busca aprovechar esta situación, pero también es muy repudiada, con justa razón, por grandes sectores. La izquierda que nos organizamos en el Frente de Izquierda, emergimos como tercera fuerza de las PASO y buscamos ahora consolidar y mejorar nuestra ubicación. Dejamos los motivos por los cuales hay que fortalecer a la izquierda el 14 de noviembre y sobre todo hacia los desafíos que vendrán después».

En tono directo, expresó que «la forma que tenés de no perder tu voto es usarlo a favor de tus derechos y en contra del ajuste y el FMI. En el Frente de Izquierda Unidad proponemos tocar a fondo los intereses de los ricos, ponerles fuertes impuestos, terminar con el robo de los servicios públicos privatizados, nacionalizar la banca y el comercio exterior para controlar todo lo que entra y sale del país. Terminar con los grandes dueños de la tierra y hacer una reforma agraria integral, cambiar el modelo sojero y de agronegocios por un modelo diversificado de producción de alimentos, de acuerdo a nuestras necesidades sociales. Priorizar el salario, las jubilaciones y el trabajo digno, prohibir el trabajo precario».

Andreatta destacó que «estas, entre muchas otras medidas, sí se pueden tomar y llevar adelante. Pero nunca la tomaran proyectos políticos tibios, ni quienes tan solo quieren administrar el mismo sistema solo cambiando pequeñas cosas. No harán lo cambios necesarios quienes no se animan a tocar intereses, porque son amigos de grandes empresarios y burócratas sindicales. No lo harán los que hablan mucho de la desigualdad pero se hicieron millonarios en la función pública».

Por último, indicó que «solo las y los trabajadores somos capaces de tomar estas medidas y de impulsar un rumbo de ruptura con todo el poder capitalista. Solo la juventud que se organiza por sus derechos va a pelear a fondo por un futuro y un planeta donde podamos vivir. Y somos las y los trabajadores y esa juventud quienes integramos las listas del Frente de Izquierda, por eso nuestro compromiso. Y por eso votar por nuestras listas es lo más positivo que podemos hacer en este presente y para fortalecer un proyecto a futuro».