Prevén que el trimestre tendrá un régimen normal de lluvias

Así lo estimó el Servicio Meteorológico Nacional para el período julio-septiembre. En el informe no se pudo precisar cual será la tendencia de la temperatura.

Venimos de un pronóstico trimestral junio-agosto donde se preveía para Entre Ríos precipitaciones normales o por debajo de lo normal y en realidad tuvo un aporte de humedad que en general acomodó el panorama agrícola del centro hacia el sur de la provincia pero que provocó excesos de reservas en el norte.

Ahora el SMN predice que las precipitaciones en los siguientes tres meses podría ser «Normal sobre el sur del Litoral, este de Buenos Aires y zona cordillerana del norte de Patagonia y Cuyo». Asimismo, como no hay una tendencia clara para anticipar la temperatura, pintó de blanco a Entre Ríos y la zona aledaña, definiendo que allí «el área corresponde a Climatología e indica que no hay una categoría con mayor probabilidad de ocurrencia», es decir que no se puede definir si será superior a lo nornal, normal o inferior a lo normal o una mezcla de dos categorías..

Los gráficos muestran que otras regiones del país la situación será diferente, con zonas donde la estación seca se instalará naturalmente y en otras donde el registro de lluvias será inferior a lo normal.