Priscila vuela hacia lo que más le gusta y se instala en Buenos Aires

Con 15 años Priscila Marchesini tomó la decisión de continuar el secundario en la ciudad de Buenos Aires para poder cursar en la fundación Julio Bocca. Además, audicionó y fue becada para perfeccionarse durante dos meses en Estados Unidos.

No hace falta que hable demasiado, es un poco tímida, es cierto pero ella se expresa de otra manera. Literalmente vuela cuando asume el papel de lo que es, algo más que un promesa en el apasionante mundo de la danza clásica.

Por algo consiguió un cupo para perfeccionare con el Director Artístico de Neglia Ballet Artists, en la ciudad de Búfalo, una metrópolis del estado de Nueva York. Eso será el año que viene y pero para alcanzar esa meta por la que cualquier amante de la danza daría su vida, audicionó junto a otras 50 chicas y se ganó uno de los seis lugares disponibles.

A María José Lonardi, la profesora con la que Priscila estudia danza desde los seis años, la actualidad, las decisiones y los proyectos de su ahora ex alumna, no la sorprenden. Confiesa que rápidamente descubrió que Priscila estaba para mucho más y supo desde el principio que su camino en el arte no terminaba en Larroque.

«Tiene talento y constancia» sintetizó la profe y agregó que «siempre supo lo que quería hacer, desde muy chiquita Prisci demostró que la danza era su pasión y su vida» y destacó el acompañamiento de los padres en ayudar a que eso sea posible.

Priscila fue junto a otras niñas del instituto de «Marijó», uno de los motivos por los cuales Larroque cosechó premios y orgullo en los certámenes en los que participaron en diferentes festivales del país. «Ahora deja un vacío enorme» se resigna la profe, «pero es mi deber alentarla a que siga el camino que ha elegido».

Mientras tanto Priscila sorprende por las decisiones que toma para hacer que las cosas pasen. En plena adolescencia, cuando se forman los lazos de amistad más fuertes, ella puso en la balanza el peso de lo que ama hacer y optó por dejar de cursar en el Instituto Nuestra Señora del Perpetuo Socorro para continuar el nivel secundario en un colegio porteño rindiendo libre todas las asignaturas ya que piensa meterse de lleno en lo suyo.

Seguro no se olvidará de sus entrañables amigas, pero podrá asumir con la misma responsabilidad que lo viene haciendo, la carrera de profesorado de danzas clásicas en la Fundación Julio Bocca. El jueves 5 de marzo audicionará delante de los instructores de esa prestigiosa casa con la expectativa de ser becada y facilitar el esfuerzo familiar.

A Priscila le atrae el baile contemporáneo, una prueba de ello es lo que se pudo ver en la presentación de Damián Zantedeschi en el Club Central, en la que la bailarina desplegó su gracia y versatilidad, complementando de manera perfecta al genio del violín.

Pero a ella le atrae especialmente el clásico, su mente y su cuerpo apuntan a ese objetivo y además del talento tiene algo que hace falta para llegar lejos: disciplina.

Varias horas al día, aveces cinco o seis, dedica a desarrollar la técnica, pensando en los grandes desafíos que vienen: la audición y su ingreso a la fundación Julio Bocca, donde quizá se vuelva a encontrar con Eleonora Cassano, como sucedió en 2017 en Larroque, en el instituto de María José Lonardi. Luego Estados Unidos, donde viajará con su papá y luego, quien sabe…

Tiene determinación, aptitudes y apoyo familiar, con todo eso no hace falta suerte para ir en busca de lo que quiere, llegará hasta donde imagine.