Promocionan la carrera de oficiales de la Policía de Entre Ríos

Integrantes de la Escuela Salvador Maciá promocionaron la carrera de Técnico Superior en Seguridad Pública y Ciudadana con orientación a la Formación Policial. Visitaron medios de la ciudad de Gualeguaychú y algunos establecimientos escolares de esa ciudad.

Estamos promocionando la carrera de oficiales de la provincia de Entre Ríos. La carrera se desarrolla en tres años, con carácter de internado, y un cuarto año donde el cadete egresado trabaja a la mañana en funciones específicas, y a la tarde cursa la tecnicatura en Concepción del Uruguay” explicó a R2820 el Subinspector Elías Bruno, al referirse a la visita de difusión que cumplen en Gualeguaychú.

Los entrevistados explicaron que las preguntas más comunes que surgen de las personas tiene que ver a los requisitos formales y aquellos beneficios que logran no solo egresando sino también mientras se estudia.

“La remuneración económica que se percibe dentro de la escuela y los alcances del título” son algunas las preguntas que surgen al momento de interiorizarse sobre la carrera, dijo el cadete de primer año, Germán Aguirre.

“Nuestra escuela brinda una beca por año. En el primer año es del 50% del sueldo de oficial ayudante recién recibido, el segundo año es un 75% y el tercero un 90. El título es de técnico en Seguridad Pública con orientación policial” destacó.

En tanto, Macarena Peruchena, cadete de segundo año de la escuela “Salvador Maciá”, dijo que la escuela desarrolla materias teóricas y prácticas de formación, que permite adquirir nuevas habilidades para cumplir un mejor servicio».

Las personas interesadas en ingresar a la escuela pueden acercarse a la Jefatura Departamental de Gualeguaychú, llamar al teléfono de la escuela (0343-420-6210) o buscar directamente el Facebook oficial de la institución bajo el nombre “Salvador Maciá”.

CONDICIONES

A continuación se detalla todo lo referente a condiciones de ingreso, documentación y estudios médicos a presentar, examen de admisión, número telefónico y correo electrónico de contacto.

Cartilla personal para el/la postulante a Cadete de Policía Técnico Superior en Seguridad Pública y Ciudadana con orientación a la Formación Policial. Validez nacional. Policía de Entre Ríos Escuela Superior de Oficiales «Dr. Salvador Maciá» sección Admisión Permante. Fraternidad 1415 – CP 3100 – Paraná – Entre Ríos – Tel. 0343-4206210 -Fax 0343-4206213- INT.125 seccionadmision@hotmail.com

CONDICIONES DE INGRESO

1. Ser argentino/a nativo/a.

2. Tener aprobado el Ciclo Secundario completo, sin materias previas en el período de inscripción.

3. Tener entre 18 y 27 años de edad a la fecha de su incorporación.

4. Estatura comprendida entre: 1,70 y 1,90 mts. postulantes masculinos; 1,60 y 1,80 mts. postulantes femeninas.

5. No poseer tatuajes visibles

6. Presentar solicitud de ingreso y la totalidad de la documentación exigida y estudios médicos al momento de la inscripción.

7. No registrar antecedentes policiales ni judiciales.

8. No haber sido rechazado/a en más de dos oportunidades en el exámen psicofísico del Instituto.

9. Aprobar exámenes de gabinete psicopedagógico, médico, físico e intelectual de admisión.

INSCRIPCIÓN

Abierta desde el 01 de agosto hasta el 31 de octubre.

DOCUMENTACIÓN PRIMARIA

Deberá ser presentada personalmente, de manera ordenada y completa, en un sobre Manila, tamaño A4, en Sección Admisión Permanente a fin de completar el cuadernillo de inscripción para la Escuela Superior de Oficiales

1. Testimonio de nacimiento legalizado.

2. Fotocopia página 1 y 2 de Documento Nacional de Identidad.

3. Fotocopia del Certificado Analítico de Estudio o Titulo Legalizado por el Consejo General de Educación (Calle Córdoba y Laprida 4º Piso Oficina 111 – Paraná) o constancia de haber finalizado el Ciclo Secundario sin materias adeudadas.-En caso de ser egresado en otra provincia, deberá ser legalizado por escribano público.-

4. Certificado de Vecindad y de Buena Conducta (A solicitar en la Comisaría que por jurisdicción le corresponde y en Antecedentes Personales, respectivamente).

5. Certificado de Reincidencia y Estadística Criminal de la Nación.- (REPAR- Cervantes N° 1104)

6. Certificado de Grupo Sanguíneo y Factor.

7. Certificado de aptitud física.

8. Certificado de salud mental con informe psicodiagnostico (Otorgado por un Psicólogo y/o Psiquiatra).-

9. Copia certificada de Carnet de vacunas obligatorias.-

10. Tres fotos carnet 5X5, fondo celeste vistiendo saco y corbata (masc.) cabello recogido y sin maquillaje (fem.)

11. Carpeta colgante tamaño oficio para fichero y 10 hojas blancas tamaño oficio.

EXÁMENES MÉDICOS A PRESENTAR AL MOMENTO DE INSCRIBIRSE ( EN SOBRE TIPO MANILA TAMAÑO ACORDE A LAS RX)

1. RX DE TORAX (Frente y Perfil) – con informe

2. RX DE COLUMNA LUMBO SACRA (frente y perfil) – con informe

3. RX DE AMBAS RODILLAS (frente y perfil) – con informe

4. RX DE CERVICAL (frente y perfil) – con informe

5. ANALISIS DE ORINA COMPLETA

6. ANALISIS DE SANGRE: HEMOGRAMA COMPLETO – GLUCEMIA – ERITROSEDIMENTACION – HEPATOGRAMA –COLESTEROL TOTAL –TSH – CREATININA– V.D.R.L. – CHAGAS – HEPATITIS B -– H.I.V. –

7. PRUEBA DE PPD (TEST DE MANTOUX)

8. ELECTROCARDIOGRAMA – con informe

9. ERGOMETRIA – con informe

10. ELECTROENCEFALOGRAMA – con informe

11. AUDIOMETRIA – con informe

12. AGUDEZA VISUAL, CROMATISMO y TONOMETRIA – con informe

13. PAPANICOLAOU – con informe

NOTA: La faltante de la documentación detallada será la causal de la negativa de inscripción.

EXÁMENES DE ADMISIÓN

– REVISACION MÉDICA -EXAMEN INTELECTUAL

– TEST Y ENTREVISTA PSICOLÓGICA – EDUCACIÓN FÍSICA

– TEST RAZONAMIENTO LÓGICO – ENTREVISTA PERSONAL

TEMARIO EXAMEN INTELECTUAL

CIENCIAS JURÍDICAS: GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Y DERECHOS HUMANOS

DERECHO CONSTITUCIONAL

ESTADO. Conceptos. Noción Jurídica de Estado. Signos distintivos del Estado. Caracteres. Naturaleza y Finalidad. Vocablo Estado y su utilización. ELEMENTOS DEL ESTADO. Territorio: Poder. Población. Concepto. Nociones Jurídicas. Pueblo y población del Estado. EL DERECHO CONSTITUCIONAL. Derecho Público y Derecho Privado. Derecho Público y Orden Público. Ramas del Derecho Público. El Derecho Constitucional. Contenido. Posición con respecto a otras ramas del Derecho. LA CONSTITUCIÓN. Distintos significados del término: substancial, formal e instrumental. Contenidos. Reforma Constitucional: Concepto: la flexibilidad, rigidez de las Constituciones. Alcance: reforma total o parcial y su procedimiento. BIBLIOGRAFIA: Manuales de instrucción Cívica – Manuales de Introducción al Derecho – Constitución Nacional – Reforma de la C. Nacional (1994)- Manuales de Derecho Constitucional (Bidart Campos Germán – Otros).

DERECHOS HUMANOS – FORMACIÓN CÍVICA

Concepto de Nación, Estado. Formas de Gobierno, Monarquía, Absolutismo, Democracia, Tiranía. Deformaciones de los sistemas democráticos: Demagogia. Dictaduras (Estado de Sitio). Caracteres del Régimen Republicano División de poderes, publicidad de los actos de gobierno, periodicidad de funciones. Diferencias con el Sistema Parlamentario. Función del Primer Ministro. Democracia: Caracteres, virtudes de las democracias. Constitución Nacional. Origen clases, valor de la constitución. Constitución de la Nación Argentina (breve referencia histórica. Señalar puntos fundamentales de su origen federal). Reformas: nombrar incorporación en 1960 de la Provincia de Buenos Aires. Reforma de 1994 de la Constitución. Partes de la Constitución Nacional, Primer Parte: distribución. Preámbulo significado. Comparación con la Constitución de otros países. Análisis de la primera parte de la Constitución Nacional. Declaraciones, Derechos y Garantías: análisis de los derechos a la vida, a trabajar, a comerciar, transitar y educar, a asociarse en reunión (artículos: 4, 15, 16, 17, 16, 20, 22, 23, 29, 30 y 31). Nuevos derechos y garantías, a formar partidos políticos, reconocimiento de su personería jurídica, ambiente sano, protección al consumidor, defensas de la Constitución. Habeas Data. Habeas Corpus (artículos 36, 37, 38,39, 40, 41, 42 y 43). Nuevas modalidades de participación ciudadana: consulta popular, iniciativa popular (plebiscito referéndum). Análisis de la segunda parte de la Constitución Nacional, Autoridades de la nación. Poder Legislativo. Constitución. Cámara de Diputados. Cámara de Senadores. Requisitos para ser Diputado, para ser Senador, formas de elección de sus miembros, incompatibilidades. Funciones. En especial artículos 59 y 60 de la Constitución Nacional. Poder Ejecutivo: constitución, elección, requisitos, funciones, incompatibilidades. Poder Judicial: constitución, nombramiento, requisitos para el cargo, función y atribución. Gobiernos Provinciales y Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Constitución Facultades. Caracterización terminológica de Derechos Humanos. Valores. Clasificación de los Derechos Humanos, características. Protección Internacional de los Derechos humanos. Organismos. Surgimiento de Naciones Unidas. Constitución Nacional: Protección y garantías de los derechos humanos. Acción de Amparo, Habeas Corpus Habeas Data. Declaración universal de Derechos Humanos, Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención sobre Prevención del Delito de Genocidio, Convención Internacional sobre toda forma de Discriminación Racial, Convención contra la Tortura, Convención Internacional sobre Discriminación de la Mujer, Pacto Internacional sobre Derechos Económicos y Sociales. Valoración y comparación de los Tratados internacionales incorporados a la Constitución Nacional en la reforma de 1994 (Pacto San José de Costa Rica, Convención sobre los derechos del niño, Convención contra la tortura y otros Tratos o penas crueles o inhumanos o degradantes, eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer). BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA: QUIROGA LAVIE Derecho Constitucional. Ediciones Depalma. Año 1993, edición año 1995.

TERESA EGGERS BRASS, Educación Cívica II, Edit. Mapu. Año 1997, edición año 1997. MAPIO ALEXANDRE. Instrucción.

Cívica, Editorial Civismo año 1990, edición año 1990. BIDART CAMPOS, G. J. Manual & la Constitución Reformada. EDIAR. Bs As. 199C. MEDINA. Cr Derecho internacional los Derechos Humanos. Cecilia Medina Editora. Bs. As, 1996.

LENGUA

La Oración. Oración unimembre y bimembre. Oración simple y compuesta. Fenómenos de cohesión: conectores-referencia- sustitución – elipsis. Clases de palabras. Aspectos semántico, sintáctico y morfológico del sustantivo -adjetivo- verbo – verboide- pronombre. Género discursivo. Género periodístico: la noticia, la crónica. Superestructura. Géneros Literarios: Narrativo – Lírico – Dramática. Tipos de Narración. Estructura narrativa. Recursos expresivos metáfora – comparación.

Normativa. Uso de b-v-c-s-z-g-j-h. Acentuación. Signos de puntuación. Sinonimia. Antonimia. Prefijación. Sufijación.

Comprensión de texto. El postulante deberá demostrar la habilidad para leer comprensivamente y resolver diferentes problemáticas desprendidas del texto. BIBLIOGRAFIA SUGERIDA: Lescano M. “Lecturas y escrituras” 1ro 2doy 3er Año Polimodal Ed. del Elipse Bs .As. 2.000. Mateo. Sivia y otros. Lengua y Literatura 1ro y 2do Año Polimodal. Ed. Estrada Bs. As. 1.999. Sánchez Karina.» Lengua y Literatura’ 1ro y 2do Año Polimodal. Ed. Puerto de Palos Bs. As. 2.001.

INFORMÁTICA

Informática. Concepto. Definición de Sistemas y Sistemas Informáticos. Datos e Información. Hardware (concepto y clasificación: de Entrada, de Salida y de Entrada/salida). Software (concepto y clasificación: Software de Base o Control y Software de Aplicación). Programa (definición y distintos tipos Prog. Fuente y Prog. objeto) Estructura de Datos. Conceptos de campos, registro, archivos y base de datos (distintos tipos) Directorio y Subdirectorio. Software de Base o Control. Conceptos de Sistemas Operativos, Entornos Operativos. Software de Comunicaciones Utilitarios (Procesadores de textos, planilla de cálculo, graficadores, gestores de base de datos aplicaciones integradas y otros). Utilidades de Memoria (Bit. Byte / múltiplos: Kb, Mb, Gb). Tipos de computadoras Main frames, Minicomputadoras y microcomputadoras. Componentes de una Computadora: Unidad Central de proceso – CPU (Unidad de Control. Unidad aritmética-Lógica. Memoria Principal R.O.M. y RAM. y Reloj) Unidades de Almacenamiento: de Discos Magnéticos (Rígido y Flexibles), en Disco Compactos o Láser y en Cintas Magnéticas. Placa del Sistema. Fuente de Energía. Gabinete. Periféricos. (Teclado, Mouse, Escáner, Lápiz Óptico, Monitores (distintos tipos) impresoras (distintos tipos), Modem, Unidad de Almacenamiento, Discos Magnético (Rígidos, Flexibles y Zip-Drives) Cintas Magnéticas (distintos tipos) Discos Compactos. Sentidos de transmisión (distintos tipos) conceptos de red y de tomas de Conexión entre la computadora y los periféricos. Piratería del Software (concepto y marco legal que lo prevé y sanciona) Virus.

Características generales de los distintos tipos de Sistemas Operativos. Introducción al Windows. Componentes Mi PC. nombres de archivos y extensiones, cambio de unidades. Utilización del Explorador para ver contenido, copiado, borrado y movimiento de objetos, creación de carpetas, cambio de nombres de las mismas.

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA: Enciclopedia EL MUNDO DE LA COMPUTACIÓN. Curso teórico. Ed. Océano. DÍAZ – SATURNO “INFORMÁTICA II” Windows 95. 96 y 2000. Base de datos Proyectos y presentaciones. Diagramación digital. Programación (nivel avanzado) Internet ED. SANTILLANA.

NOTA IMPORTANTE: EL/LA POSTULANTE DEBERA TRAER ELEMENTOS DE ESCRITURA: UN BOLIGRAFO (azul), UN LÁPIZ, UNA GOMA DE BORRAR (TINTA/ LAPIZ) PARA LA EVALUACIÓN MODALIDAD MULTIPLE CHOICE Y/O DE DESARROLLO.

EDUCACIÓN FÍSICA

El/La postulante deberá contar con equipo de gimnasia adecuado para la prueba

Resistencia: Test de Cooper o Carrera de los 1000 metros.-

Fuerza de Brazos – Flexiones y extensiones de brazos en posición de apoyo en el suelo

Abdominales: sentarse y acostarse en 30” (acostados piernas flexionadas, manos tras nuca levantando pecho a las rodillas).

ENTREVISTA PERSONAL

Se evaluará coloquialmente al postulante, a través de la entrevista, sobre sus aspiraciones personales, motivaciones, y su inserción en la actualidad tomando temas o sucesos de trascendencia.-

El/la postulante domiciliado a mas de 60 Km. De la Ciudad de Paraná, deberá designar de ser convocado/a un tutor, mayor de edad domiciliado en la ciudad de Paraná.

NOTAS IMPORTANTES

*Los gastos que demande el traslado para rendir los exámenes de ingreso estarán A CARGO DEL POSTULANTE.

*El postulante podrá alojarse en este Instituto durante los exámenes de ingreso, SIN CARGO.

*Durante el tiempo que medie entre su inscripción y los exámenes de ingreso, el postulante deberá comunicar DE INMEDIATO si cambia de domicilio.*LA FALSEDAD DE LA INFORMACIÓN O DOCUMENTACIÓN que debe presentar, DARÁ LUGAR A LA EXCLUSIÓN INDEFECTIBLE, sin perjuicio de las acciones penales que pudieran surgir.