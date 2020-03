Qué parte no entendemos: debemos asumir que el virus está entre nosotros

En Argentina todavía corremos con la ventaja de saber qué cosas hicieron mal en los países donde la pandemia está haciendo estragos. Por eso, a las medidas que tome el gobierno nacional, provincial y municipal debemos seguirlas con responsabilidad y sin excepciones.

Debemos asumir que el virus está entre nosotros, quizá en amigos, familiares, vecinos o en nosotros mismos. Ojalá pase sin enterarnos, pero bajo la duda de ser positivos asintomáticos, podemos convertirnos en propagadores de la peste, lo que haría colapsar los sistemas de salud provinciales y nacionales.

No entender es, no solo una irresponsabilidad social, es criminal y si nos indignamos viendo como muchos argentinos salen de vacaciones aprovechando los asuetos, licencias y cierre de escuelas, también deberíamos horrorizarnos sin nos amontonamos dentro o afuera de un local comercial. Tendremos que buscar la manera que eso no suceda, quizá estableciendo horarios de atención diferenciados de la manera que sea, pero evitando como sea la cercanía física.

Lo que no podemos hacer es estigmatizar de ninguna manera, ni por las redes sociales, a vecinos que viven en nuestra ciudad y trabajan en zonas vecinas, sospechadas de circulación del virus. Basta velar por la aplicación de los protocolos, a lo sumo indagar sobre la situación con las autoridades sanitarias o policiales.

En todo caso, conque cada uno haga lo que tiene que hacer, el virus pasará de largo o cumplirá su ciclo en el que lo tenga y nada más.

Además del distanciamiento social, es bueno tener en cuenta el protocolo que circula, de como hacer cuando uno vuelva a su casa

En la puerta de ingreso a la casa deberá estar siempre un trapo húmedo lavandina y agua para la limpieza del calzado. En su defecto el calzado deberá permanecer afuera fuera del hogar hasta que se proceda a la limpieza. Toda persona que ingrese al hogar antes de relacionarse con sus habitantes deberá lavarse las manos. Todos los objetos que se traigan de afuera deben quedar sobre la mesa del living, y proceder a desinfectar con lysoform o solución de lavandina, no podrán colocarse sobre la cama. Los pisos deberán ser higienizados con solución de lavandina, no se podrá utilizar cera. El repaso de los muebles, mesadas deberán ser realizados con lavandina. Los animales de la casa no podrán salir bajo ninguna circunstancia. Ante la preparación de los alimentos se deberá previamente higienizar la mesada con lavandina y agua, como también la limpieza de las manos previo a su manipulación. Queda determinadamente prohibido salir de la casa si no es por razones de fuerza mayor.