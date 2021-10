Qué políticas productivas implementarán Frigerio y Cresto desde el Congreso

Los candidatos mostraron sus cartas ante la UIA provincial. Reforma laboral, indemnizaciones y generación de empleo, entre promesas de campaña con aroma a 2023.

A un mes de las legislativas, los candidatos a diputados nacionales Rogelio Frigerio (Juntos por Entre Ríos) y Enrique Cresto (Frente de Todos) se cruzaron en un evento que organizó la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER) en la ciudad de Paraná, donde mostraron las propuestas para generar empleo en el sector privado y reactivar la economía.

Con sus diferencias, ninguno evitó pronunciarse sobre una eventual reforma laboral y tampoco desaprovecharon la oportunidad para profundizar la grieta en plena campaña. El encuentro se asemejó a una suerte de examen ante el Círculo Rojo provincial con la pelea por la gobernación en 2023 de fondo, a la que ambos aspiran y en la que el ex ministro macrista sacó considerable ventaja con su triunfo en las PASO de septiembre.

“Si somos conscientes de que el empleo es la primera demanda, tenemos que ser conscientes también de tomar este tema y buscarle una solución. Necesitamos una política laboral adecuada a cada sector y que se adapte a las distintas realidades sin perder derechos”, sostuvo el postulantes de Juntos por Entre Ríos ante un auditorio que tuvo poco aforo para respetar las medidas sanitarias. No obstante, el evento fue transmitido vía streaming.

El exministro de Interior, que ganó por paliza las primarias de septiembre, se mostró a favor de discutir en el Congreso una reforma laboral para «generar más trabajo en el sector privado». «En la provincia hay 120 mil empleos privados y el Estado todos los meses hace 170 mil cheques para los empleados del sector público. Así no tenemos futuro», apuntó.

En esta línea, el economista destacó la necesidad de generar trabajo en el sector productivo, en las pymes y en las industrias. «¿Cómo hacemos para que el Estado trabaje en esa línea? Bueno, hay que tener una política laboral específica para cada sector”, señaló.

«El Congreso puede ser un ámbito para poner estos temas sobre la mesa y discutir con seriedad, porque necesitamos un Estado que le toque la puerta a los industriales, a todos los emprendedores, productores y emprendedores, para preguntarles qué necesitan para generar empleos. Hoy, lamentablemente, le golpea la puerta para preguntarles que más le puede sacar”, disparó el candidato ante los ojos del gobernador Gustavo Bordet y del intendente de Paraná, Adán Bahl, quienes también participaron del cónclave.

El moderador tenía anotados a la cuestión fiscal y la competitividad como temas para indagar con los invitados. La pregunta requirió de una contextualización con lo que ocurre con las provincias de la Región Centro, que Entre Ríos integra junto a Santa Fe y Córdoba. “Esta provincia es una de las que mayor presión fiscal ejerce y es claramente un condicionante para la inversión y la generación de empleo. Tenemos que atacar este problema”, dijo Frigerio y recordó el pacto fiscal del gobierno de Mauricio Macri. “Tenemos que reimplantar en el Congreso ese pacto que implicaba una trayectoria de disminución paulatina de la presión impositiva en la Argentina”, afirmó.

Sin mochila

Cresto cerró la jornada ante las autoridades de la entidad fabril y el sector empresario local, básicamente de Paraná, además de la presencia del presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja.

El dirigente justicialista lo primero que hizo fue recoger el guante. Contó que desde 2003 el país vivió una etapa de crecimiento “donde no se modificaron las leyes laborales”. No obstante, sostuvo que si bien “hay que ir aggiornando las leyes a los tiempos, no tienen que ser los trabajadores la variable de ajuste, como sucedió en los últimos años”, golpeó en referencia al gobierno que integró Frigerio.

El titular del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa) rechazó de plano el proyecto Mochila, impulsado por el sector industrial, que implica una nueva forma de pagar indemnizaciones bajando el costo laboral a los empresarios mediante la creación de un Seguro de Garantía de Indemnización y preservando la antigüedad. “Se le llama mochila porque el trabajador se va llevando parte de su indemnización y en un momento que vea oportuna puede quedarse con ese ahorro que fue haciendo, pero vulnera el derecho del trabajador”, dijo Cresto y añadió: “Se puede trabajar en una ley de contrato de trabajo, pero en un país en crecimiento recuperado”.

Para Cresto, “no es el momento de discutir la indemnización por despido cuando la mayoría de los trabajadores está por debajo de la línea de pobreza». «Hoy hay que crecer y para eso se están implementando programas como el Te sumo, para los jóvenes, entre quienes está la mayor desocupación, con el 37 por ciento”, destacó.

El intendente de Concordia, con pedido de licencia, afirmó que “la Argentina que se viene es la del crecimiento, como lo demuestran los números», y puso en duda si Frigerio va a defender los intereses de los entrerrianos. Asimismo, pidió «pensar en políticas de Estado, que es diferente a las políticas públicas». «Cuando me dicen los intendentes lo bien que anda el Enohsa, les digo que es una política pública, pero no de Estado, para que el día de mañana, cualquiera sea el partido que gobierne, a cada ciudad o provincia le toque lo que corresponda”, ejemplificó.