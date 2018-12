Qué rápido pasó el año: Pepo Noel vuelve a la carga

El 24 de diciembre estará recorriendo la ciudad y por eso comenzó con la campaña de recolección de caramelos, una oportunidad para practicar el espíritu navideño de la solidaridad.

Hay que caer en la cuenta que 2018 está por dar el último suspiro y una señal de eso es que Pepo Noel lanzó la campaña solidaria para juntar los caramelos que el 24 a la tarde estará repartiendo en su recorrida de varias horas por las calles de la ciudad.

En facebook, publicó la siguiente carta invitación:

Hola, mi gente querida de Larroque, Jo jo jo… cómo les va a todos los gurises? Jo jo jo

Cómo están?… cómo han pasado este año?…

Bueno… si bien yo vivo muuuuy lejos; tengo noticias por mis amigos.

Sé que ha sido un año difícil este…, en la bella Larroque y también en Argentina…

… por eso, yo quiero llegar hasta ahí para llevarles la alegria y felicidad; el amor y la solidaridad de tantos; la unión de las familias o vecinos en cada lugar; ese Espíritu Navideño que tanta falta hace, en los hogares, en los trabajos, en las calles.

Y como lo único que puedo entregarles, humildemente, es esa alegría, les convoco a todos para este nuevo 24 de Diciembre, por la tarde, como siempre; como hace 32 años, a salir fuera de sus casas para esperar a este Gordito de gorro y traje rojos, quien repartirá caramelos a grandes y chicos, especialmente a los gurises 😊😊.

El año pasado nos sorprendimos con el trineo😍😍😍, ese que me obsequiaron Luis y Pelecho; 💞💞💞💞.

Qué alegría tenía yo con tan lindo regalo!!! Y mi reno Coco…🤗🤗🤗, más aún… esos pequeños detalles que alegran el alma de todos los que hacemos este paseito, esperando la Nochebuena y tratando de poner alegría a cada ser que espera ansioso el paso del trineo de Pepo Noel 😍😍… jo jo jo…

Estoy muy feliz poder volver por Larroque, Jo jo jo… y les pido a papis, tíos, abuelos, si pueden colaborar con nosotros donando caramelos…10 bolsas, 1 bolsa, 5 caramelos…, lo que puedan… El de arriba, que lo ve Todo, sabe que dan lo que más pueden.

Hacer feliz a un niño con tan poco es lo que más me motiva a dar este paseito, y cada uno de uds, quienes cada año dona caramelos son mis cómplices, jo jo jo…por eso… si pueden colaborar, ya saben quienes son mis amigos colaboradores, se acercan y ellos, felices, recibirán las donaciones.

Agradezco a todos el amor que me prodigan cada año, como les he dicho, es más lo que recibo que lo que doy, Jo jo jo…

Los abrazo desde aquí y les mando mucho amor, muchos deseos de felicidad y todo mi cariño jo jo jo

Hasta el 24, si Dios quiere!! JO JO JO

P.D: el recorrido comenzará alrededor de las 16 hs.

Y, les deseo de corazón que el Niño Jesús les bendiga con mucha luz, fe y esperanza 💞💞💞💞