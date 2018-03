Qué ver este sábado en el festival de teatro

Desde las 16 el programa de hoy tendrá cinco obras para todos los gustos y edades. Habrá dos presentaciones en el salón del club Sportivo y tres en la sala Paoli



SÁBADO 10 DE MARZO

“Carmencita y las flores”

De Argelia Sánchez y Humberto Orea. Adaptación: Emmanuel Gunezler.

ACTÚAN: Emmanuel Gunezler y José Quevedo.

DIRECCIÓN:

GRUPO: TELBA CARANTOÑATEATRO – VENEZUELA

Una niña que juega en un hermoso parque y se animará junto a los niños a sembrar semillas de flores. Aparecerá el malvado brujo Chichón quien en sus ganas de “progreso” desmedido quiera acabar con lo que se ha logrado. Serán los niños junto a Carmencita, que ayuden a hacer un cambio en este malvado brujo.

16hs // Sala Club Sportivo.

-APTO PARA TODO PÚBLICO.

—————————————————————————–

“Verduras imaginarias”

De Martín Giner

ACTÚAN: Claudio Esteban Pérez y María Valeria Bassini.

DIRECCIÓN: Emiliano Gabriel Farias.

GRUPO: SINERGIA TEATRAL – GUALEGUAYCHÚ, ENTRE RÍOS.

Carlos y Matilde forman parte de un matrimonio monótono, rutinario, igual a muchos y, a la vez, muy diferente. Una noche, ella propone un pasatiempo extraño, ajeno a todo lo concreto, real y cotidiano de su existencia: imaginarse cosas que no existen, que no están ahí. En lo profundo de este juego, Carlos y Matilde se enfrentan a sí mismos. Y descubren – al mismo tiempo – que, quizás, imaginarse lo que aún no está allí sea la única forma de afrontar el hecho que nunca lo estará.

17hs // Sala Padre Alberto Paoli.

-APTO PARA MAYORES DE 12 AÑOS.

——————————————————————————-

“El amante de los caballos”

Sobre textos de Tess Galagher. Adaptación: Lisandro Penelas.

ACTÚA: Ana Scannapieco.

DIRECCIÓN: Lisandro Penelas.

GRUPO: EL AMANTE DE LOS CABALLOS – CABA

18.30hs // Sala Club Sportivo.

Una mujer atraviesa la enfermedad y muerte de su padre. Mientras recuerda su historia y la de su familia, intenta reconstruir el hilo que la une a sus antepasados, a ese mundo de los bailarines y los borrachos, de los jugadores y amantes de los caballos. A través de su relato -colmado de recuerdos, imágenes y episodios enigmáticos de la vida de su abuelo, su papá y ella misma va descubriendo una manera íntima y particular de despedirse de su padre. Y final- mente, de encontrarse a sí misma.

-APTO PARA TODO PÚBLICO.

—————————————————————————–

“Colombia Paradise”

De Laila Ripoll. Adaptación: Juan Pablo Astudillo Peña.

ACTÚAN: Andrea Lucía Ortíz, Diana Carolina Solano, Edward Londoño y Juan Pablo Astudillo Peña.

DIRECCIÓN: Juan Pablo Astudillo Peña.

GRUPO: FUNDACIÓN ARTISTICA Y CULTURAL BARBA – COLOMBIA

20hs // Sala Padre Alberto Paoli

Colombia Paradise es una propuesta teatral en código clown, donde por medio de escenas independientes se muestran diferentes realidades que atraviesa actualmente nuestro hermoso país Colombia. Lo bonito, lo jocoso, lo malo, lo bueno, lo alegre y lo triste. Una obra que te permite viajar a través de todos los rincones que componen este país.

-APTO PARA MAYORES DE 12 AÑOS.

—————————————————————————-

“Enamorarse es hablar corto y enredado”

De Leandro Airaldo.

ACTÚAN: Soledad Piacenza y Emiliano Díaz.

DIRECCIÓN: Leandro Airaldo.

GRUPO: COMPAÑÍA ENAMORARSE TEATRO – CABA

En un banco de plaza, Ana y Pedro se conocen. Una mariposa vuela sobre el primer diálogo, y ella, la muchachita de ciudad, dice que es finita como un papelito. Él, tipo de campo, la nombra etérea, impalpable, así como si fuese un ser del cielo. Ana, que cuando apenas le hablaron pensó en irse, decide ahora no pararse. Y en un vuelo de riesgo acepta un mate. El encuentro entonces se hace círculo, una serie de giros que encuentran su eje en el encantamiento.

22hs // Sala Padre Alberto Paoli.

-APTO PARA MAYORES DE 12 AÑOS.