Ayer quedó inaugurado el Primer Festival de Teatro de Larroque

Fue ayer, frente a la sala de Teatro Padre Paoli del parque de la Estación, y contó con la presencia del Presidente Municipal, Darío Benedetti; el Asesor Cultural de la provincia, Lic. Roberto Romani; la Secretaria de cultura, Carina Mohlinger; el actor y dramaturgo, Nazareno Molina, se puso en marcha esta primera edición de la propuesta cultural.



En el acto inaugural estuvieron presentes los protagonistas de las once compañías de teatro que participan del evento, equipos técnicos, directores, como así también concejales y personalidades de la ciudad y público en general. Cabe mencionar que este Primer Festival de Teatro de Larroque cuenta con el reconocimiento de la Municipalidad de Larroque y también por parte de la Provincia de Entre Ríos.

En el comienzo de la ceremonia de apertura, la profesora Daniela Churruarín, quien también forma parte del jurado, comenzó diciendo que “hoy concretamos un sueño que a la vez es un gran homenaje a nuestro predecesor, el presbítero Alberto Bernardo Paoli Lovera, y, por consiguiente, a quienes siguen, perseveran y mantienen el fuego para que no se extinga”, expresó.

Por su parte, Nazareno Molina, el soñador que llevó adelante el proyecto y que contó con el apoyo de muchas personas, leyó:

“Un hombre que no se alimenta de sus sueños, envejece pronto”. Esta frase no es mía claro, es de William Shakespeare y me parecío oportuna traerla en este momento tan especial, en donde uno de mis grandes sueños se hace realidad y es el de celebrar en mi ciudad natal el Primer Festival de Teatro y crear la entrega de los premios Paoli”, señaló el ideólogo de esta propuesta cultural.

“Este Primer Festival ha sido un proyecto personal de muchos años y creí conveniente que éste era el momento de llevarlo a cabo. La Secretaría de Cultura, Turismo y Deporte del Municipio de Larroque ofreció el apoyo desde el primer momento. Por ello, agradezco a su gestión para que nuestra ciudad, cuna de talentos y artistas merecedores de esta fiesta, pueda decir felizmente: lo hemos logrado”.

Molina también expresó: “Quiero agradecer enormemente a los colaboradores que me acompañaron en este largo camino hasta el día de hoy: Carina Mohlinger, Daniela Churruarin, Andrea Marchisio, Maricel Hassel, Sonia Soria, Sergio kneeteman, y a los que se fueron sumando: Antonella Bua, Norma Maitt, Cecilio Rosales, Jorgelina González, Margarita Elena, Rubén Romani, Zulma Taffarel y Facundo Romani”.

“La convocatoria, que se realizó en el mes de noviembre de 2016 hasta el 2 de enero del corriente año, nos sorprendió gratamente. Casi 40 trabajos recibidos de todo el país y también de países como Uruguay y Perú. Los jurados: Sandra Silveyra, Alberto Dorati, Rita Casella, Antonella Loccisano, y quien les habla; tuvimos la grata responsabilidad de seleccionar 11 obras que serían las protagonistas de esta gran Fiesta”.

Darío Benedetti también se hizo presente en el micrófono y resaltó la importancia de los recuerdos del Padre Paoli, de sus inicios con el teatro, de tanta gente que participó con él todo este tiempo que tuvo en su paso por la vida. “Creo que él desde algún lugarcito estará viendo y disfrutando de la semilla que ha sembrado”.

“Les doy la bienvenida a Larroque. Deseo que disfruten este fin de semana; a la gente de la ciudad le digo que aproveche; a quienes nos visitan de otros puntos del país, también hagan lo propio. Estamos orgullosos de que hayan venido. Muchas gracias por todo. Esto es un inicio y ojalá se pueda continuar este festival el año próximo en Larroque”.

Más adelante, la Secretaria de Cultura, Carina Mohinger indicó: “Bienvenidos a nuestra querida ciudad de Larroque. Gracias a nuestros copoblanos, por ser parte de esta gran fiesta. Tal como lo decían, Nazareno y Daniela, esto tiene muchos pilares para que esta fiesta pueda llevarse a cabo. Lo fundamental es que cada grupo decidió participar y poner su esfuerzo para venir a la ciudad.

T ambién está la parte y la creación de Nazareno, que es la persona que nos instó a que pudiéramos hacer este evento para la ciudad; a cada uno de los colaboradores, a la gente que se sumó, la verdad con muy buena voluntad con muchas ganas y simplemente con la bandera de querer el teatro, de amarlo; de valorar realmente la figura del Padre Paoli y lo que nos legó. Aquellas personas que se sumaron, siento que lo recuerdan y que lo quieren y eso lo van a dejar sembradito, como dijo el intendente, en cada uno de nosotros, en nuestros hijos y nuestros nietos.

Bienvenidos. Disfrutemos, amemos el teatro. Recordemos al Padre Paoli como lo que realmente fue, una persona que no solo inspiraba carisma y a veces algunos retos, sino también una persona que nos hizo amar el arte. Gracias Nazareno, en primera persona. Agradezco también la presencia de Roberto Romani, que no solo viene en representación de la provincia sino que es de aquí, es nuestro”, reconoció.

Finalmente tomó la palabra Roberto Romani: “Hoy es un día absolutamente luminoso para nuestro pueblo, no solamente por este otoño. Decía Andrés Cabrillón “yo soy como Entre Ríos, la del feliz otoño, abril de los diamantes, y mayo, de plata y oro”, mencionó el Asesor cultural de Entre Ríos en su alocución. “Es bueno levantar paredes, es necesario brindar los servicios indispensables a los habitantes de nuestro pueblo pero todo esto tiene sentido si al final vemos al teatro con el telón abierto y los artistas siendo protagonistas de la vida, de lo cotidiano”.

“Este primer festival de teatro de Larroque es un acontecimiento absolutamente importante y trascendente para nuestro pueblo y para la provincia por la jerarquía y por la cantidad de gente que ha llegado desde otras provincias”, destacó Romani.

“El Padre Alberto vivió para el teatro, para que el pueblo creciera espiritualmente pero esencialmente a través del teatro pudieran prevalecer los valores, las auroras mejores del ser humano. Con él aprendimos esta expresión tan hermosa como lo es el teatro, que tuvo sus antecedentes seis siglos antes de Cristo, en Grecia; que tuvo en Tespis a ese padre del teatro y que dibujó aquellos primeros personajes que alababan a un gran Dios”.

“Le decía a Darío (Benedetti) qué importante es que nuestro municipio, a través de la Secretaría de Cultura, Turismo y Deporte haya apuntalado este sueño de Nazareno. A él, precisamente, lo vimos crecer porque es también el resultado luminoso del sueño del Padre Alberto Paoli a través de la formación de la escuela de teatro”.

“Nazareno, celebro todo lo que has crecido en el arte, en la vida, por tener esta preocupación y este ímpetu para que sea tu pueblo el que cobije el arte durante estos tres días. Destaco a la municipalidad por creer en esta idea y acompañar con tanta fuerza y convicción para esta realización”.

Finalmente, Roberto Romani, auguró: “Estos tres días serán para celebrar la palabra, el gesto de ternura, de emoción, la lágrima, la risa, la vida en definitiva. Que lo disfruten”.

Las once compañías

“La 78”, de Gualeguay; “La Puerta Secreta”, de Concordia; “Equipo Norteatral”, de San Isidro; “Desde Cero”, Concepción del Uruguay; “ACV”, de Victoria; “El que me habita”, de Capital Federal; “En busca”, de Posadas; “Negro Misterio”, de Mar del Plata; “Eppur si Mouve”, de Gualeguaychú; “La polenta teatro”, de Capital Federal; “Bacanal”, de Paraná.