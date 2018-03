Quedó inaugurado el Festival de Teatro

Frente a la Sala “Padre Paoli” ayer se realizó la ceremonia inaugural del evento que este año tendrá la participación de 13 grupos teatrales. La conducción del acto estuvo a cargo del director del grupo Friwox, Nazareno Molina y la periodista Silvia Martínez Cassina. En esta primera jornada se presentaron cuatro obras y, durante sábado y domingo, se pondrán en escena otras diez.

Desde ayer y hasta mañana, Larroque vuelve a relucir unos de sus documentos locales de identidad: el teatro. El motor, o la locomotora, para darle el contexto que se merece el lugar donde ayer se inauguró la muestra – certamen se llama Nazareno Molina y detrás de él las personas que lo acompañan, admiran y reconocen su empuje y profesionalismo, entendiendo el valor y la potencia que el evento tiene.

En el corte de cintas estuvieron presentes, el director general de la Subsecretaría de Cultura de Entre Ríos, Germán Andrés Gómez; el asesor itinerario cultural, Lic. Roberto Romani; el intendente municipal, Darío Benedetti; la secretaria de Cultura, Carina Mohlinger; otros secretarios municipales; concejales; el diputado nacional, Atilio Benedetti y el diputado provincial, Sergio Kneeteman. Además del público presente, participaron de la ceremonia de apertura, los actores, directores y equipos técnicos.

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

Este segundo Festival de Teatro de Larroque fue declarado de Interés Municipal, por el Concejo Deliberante local, y de Interés Social, Educativo y Cultural por la legislatura provincial.

El acto inaugural contó con una maestra de ceremonia de lujo, Silvia Martínez Cassina, periodista, conductora de televisión y dramaturga, es decir, que comparte con Nazareno muchas de las inquietudes del talentoso larroquense.

La conductora del “Noticiero 13” tuvo a cargo palabras en el comienzo, donde citó la frase: “No hay fuerza en el mundo como el deseo”, que dijo Federico García Lorca y el deseo también nos está reuniendo estos tres días aquí en Larroque”, señaló.

Asimismo, destacó a quien tuvo la idea de realizar el festival de teatro en Larroque, Nazareno Molina. También habló de los inicios que tuvo éste con el Padre Paoli, en cuanto a su formación teatral y de sus 30 obras creadas hasta el momento. A su vez, resaltó la personalidad del recordado sacerdote, que mencionó como alguien clave en el surgimiento del teatro en la ciudad. Deseó que el festival siga creciendo en el tiempo y que quede insertado en la agenda política cultural de la ciudad, la provincia y el país.

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

Nazareno acompañó a Cassina en la apertura, y su participación tuvo una acertada cita: “La distancia no es un problema, el problema somos los humanos que no sabemos amar sin tocar, sin ver o sin escuchar; el amor se siente con el corazón no con el cuerpo”. Me pareció oportuno citar la frase de Gabriel García Márquez en este momento en que veo concretado por segunda vez un sueño que siempre estuvo en mi cabeza y en mi corazón”. expresó

“La fiesta del teatro en mi ciudad natal, la que me dio tanto y la que a pesar de la distancia nunca olvidé. Me pasa lo mismo con quien me despertó este sentimiento por las tablas, el que sembró en mi esta pasión y me enseñó a tomarlo con respeto, compromiso y profesionalismo, el querido maestro Padre Alberto Paoli. Que hoy seguramente también está acá, contento, expectante y mirando a cada uno de los espectadores para ver qué les pasa, tal como hacía en las funciones de sus obras. Para mí tampoco la distancia fue un problema”, indicó Nazareno Molina.

También agradeció a la secretaria de cultura, Carina Mohlinger por el apoyo dispuso desde un principio para la realización del evento cultural, como así también lo hizo hacia el intendente y el gobierno de la provincia. También agradeció a su grupo de colaboradoras de Larroque.

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

Darío Benedetti también se sumó a los oradores: “Es un orgullo para mi estar en la presentación del segundo certamen de teatro de Larroque. Somos los iniciadores junto con Nazareno. La verdad que es un orgullo poder presentar esta nueva edición para la cual se está trabajando hace bastante tiempo. Esperamos que disfruten lo mejor posible en Larroque, de hecho, estamos a disposición para que eso suceda. Agradecemos a las autoridades de la provincia que están presentes y a la gente que nos visita para disfrutar de estos tres días en Larroque”, manifestó el intendente municipal.

Por su parte, la secretaria de Cultura, Carina Mohlinger expresó: “Me llena de emoción ver a toda esta gente que ha decidido apoyar y seguir creyendo en este arte maravilloso que es el teatro. Agradecemos la presencia de Silvia Martínez Cassina, Germán Gómez; el intendente Darío Benedetti; diputado nacional, Atilo Benedetti; el asesor cultural, Roberto Romani; el diputado provincial, Sergio Kneeteman”.

Germán Gómez, El funcionario provincial de cultural, señaló: “inaugurar un festival de teatro me parece maravilloso en esta localidad porque tiene que ver con un sueño que se hace realidad, y que ya es el segundo. Esto habla muy bien de ustedes, del equipo que trabaja todo el día. Destacó el gran esfuerzo de mucha gente para realizar este festival”. También Roberto Romani desplegó su notable histrionismo en la ocasión y luego participó del corte de cintas.