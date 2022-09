«Re-cuerdos»: una risueña mezcla de realidad e imaginación escrita por Raúl Benedetti



El martes, en el salón Parroquial, habrá una presentación de libros que incluye la última publicación del sacerdote larroquense, que recopila una serie de relatos de su autoría, subidos en su cuenta de facebook. Historias reales, vivencias propias y personas o hechos que conoció en sus diferentes destinos pastorales, condimentadas con toques de picardía y gran imaginación, conforman una obra que promete.

Con prólogo de su colega Mamerto Menapace, este martes 27 de septiembre a las 20:30 hs, y en adhesión a los 100 años de la Parroquia y el Templo Parroquial de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Larroque, Raúl Benedetti tendrá su noche estelar en la que se encontrará con amigos, familiares y el que quiera ir, para presentar su segundo libro, aunque también estará a consideración del público su primer obra junto a un poemario de Jorge Leiva, que también participa de «Re-cuerdos», adornando cada relato con alguna poesía.

En tono de humor, el libro de Benedetti está poblado de historias reales, que para que sean más atractivas, son adecuadamente amuebladas a veces con pizcas y en otras con varias palanchadas de imaginación, en busca de despertar la sonrisa, y si uno se deja llevar, la carcajada lisa y llana.

Mucho de eso ya se puede ver en las publicaciones en su red social, donde a propósito del fallecimiento de la Reina Isabel de Inglaterra, Raúl trajo a la memoria, un relato publicado un par de años atrás, donde destaca la vivencia de un conocido ante la soberana:

Queen.

En la universidad del campo entrerriano, se aprendían muchos oficios. Entre otras, licenciaturas y doctorados en cuestiones equinas. Amansar, domar, jinetear. No cualquiera se recibía. Se inscribían en Jardín y egresaban en el Servicio Militar…

Resulta que los criadores de afamados caballos criollos de Polo, hacían buenos negocios con árabes, europeos y yanquis. Vendían el producto y recomendaban a los peticeros, que de pronto iban a parar a lejanos lugares. Así los López del Potrero fueron a Francia, Ramírez de Larroque a E.E.U.U. y Saravia de Antelo, a Inglaterra.

Los entrerrianos nunca fuimos muy amigos de protocolos ni de sacarnos el sombrero, porque nos llamamos y somos «hermanos». Es tan así que luego de Caseros, nos dimos una vueltita por el centro de Buenos Aires, y atamos los pingos en la reja de la Pirámide de Mayo. No por desprecio sino por comodidad, vió?. Pero los porteños…todavía se acuerdan.

Mi amigo Mario Saravia, fue a dar con su ciencia, nada menos que al Reino Unido. En un equipo donde jugaban los parientes de la Reina. Nada de chinchaje: Con el príncipe Carlos eran como chanchos. Vos, ¿tenés fotos con lady Di? Él sí, una colgada en la cocina del rancho.

Cada año, se realiza el torneo «Cartier Queen´s Cup», de 22 goles, en honor del nombre de la Reina, por mayo-junio. Los mejores ocho cuartetos compiten por la copa de plata, que entrega la misma Soberana.

Don Mario ganó la primera, con «Les Diables Bleus», el equipo del príncipe de Gales, donde competía Charles, en el 86. (A la reina no le dirijan la palabra, no le den la espalda, ni la miren! les habían recomendado una y mil veces.) El no formó parte del cuarteto, solo cuidaba los caballos.

En la entrega de cintas con medallas, que Isabel II colocaba en el cuello de los campeones, en los que se notaba el esfuerzo realizado, al condecorar al entrerriano, muy pulcro y con un perfume de Carolina Herrera, le dice la vieja:

-Ud. no transpiró!

Dos años después, llegan de nuevo a la final, pero ahora como jugador. Resulta que en el encuentro, después del primer chukker, Carolina Herrera se había desmontado. Y en los otros cinco, se le fueron enancando la astucia del zorro, lo escurridizo de la perdiz, la velocidad de la liebre, y el almizcle del zorrino. No lo podían parar al de Antelo!

Y fueron campeones otra vez…

Entrega de copa. Y luego, cintas. Al bajar la cabeza para recibir la condecoración de la Reina, dice con clara voz don Mario:

-Hoy transpiré!

Se armó un conflicto tremendo! Los de protocolo querían retirar todos los premios, y casi termina deportado! Cómo se atreve un plebeyo a dirigirle la palabra a «your Majesty»!

Fue a juicio. Y se salvó porque adujo no haberle dirigido la palabra, sino atentamente respondido la aseveración de dos años atrás.

Consultada la Reina, recordó lo dicho, con una sonrisa.

Y lo absolvieron. No si no se vaya a creer!

Viva Entre Ríos!

P.Raúl.