Realizan controles a los contactos estrechos del paciente con Covid-19 en Larroque

Fue una de las novedades surgidas en la conferencia de prensa que las autoridades del CEM de Larroque brindaron este mediodía. Llevaron tranquilidad a la comunidad.

Integrantes del Comité de Emergencia Municipal de Larroque (CEM) encabezados por el intendente Leonardo Hassell; el diputado nacional Atilio Benedetti; el secretario de Salud y Desarrollo Ambiental, Diego Ortolano y el director del Hospital “San Isidro Labrador”, Mario Pedroza, brindaron una conferencia de prensa en la que informaron sobre la actualidad epidemiológica local.

Fue Ortolano quien informó antes que nada la confirmación de un caso de COVID 19 en Larroque, acotando “se han confirmado 3 casos positivos en la provincia en las últimas 48 horas…eso eleva a 27 infectados en Entre Ríos, descartados 600 y en estudio 5 casos”.





Estricto aislamiento

Acotó “para llevar tranquilidad hacemos esta reseña y plantear el caso de Larroque. Decir que se encuentra en estricto aislamiento él y todo su entorno familiar, como sus contactos estrechos y cercanos.

Está evolucionando bien y estamos en contacto permanente con el paciente, aproximadamente con 4 o 5 reportes diarios, está cursando la enfermedad de una forma leve, como hemos hablado que sucede en la mayoría de estos casos que son leves, que no revisten gravedad. Es un masculino joven que hasta el momento tiene un curso esperable y una evolución benigna y la mejor manera esa de comunicarlo así en forma oficial”.

Explicó que el CEM “en consonancia con las autoridades provinciales hemos determinado que esta persona siga en el aislamiento que está. Su condición habitacional le permiten hacer el aislamiento en su domicilio como se ha hecho en la mayoría de los casos donde su casa se lo permite.

Es una determinación que hemos consensuado entre el hospital, la secretaría de salud, el comité y las autoridades provinciales, con quienes estuvimos hablando esta mañana, para no seguir exponiendo gente o realizando traslados de quienes están cursando de forma benigna la enfermedad, podemos tener la posibilidad de hacer un control muy estricto, además que las condiciones habitacionales del afectado lo permiten, la mejor decisión es mantenerlo aislado en su domicilio como se ha hecho en la mayoría de los casos”.

Informó “Recordemos que el 80 % de los casos pasan como un cuadro leve, como un cuadro banal y no requiere hospitalización de ninguna característica. Esto no significa que en todos los casos se haga lo mismo y de no mediar ninguna complicación uno no tome una decisión nueva, pero hoy consideramos las autoridades de salud locales y provinciales que el mejor lugar para cursar la enfermedad es su domicilio, con cuarentena total de la familia y él separado del resto de la familia y con un control exhaustivo de su condición sintomática”.

Contactos estrechos

El secretario explicó la situación de los potenciales contactos del afectado y dijo “la población tiene que tener en claro qué es un contacto estrecho. Es el grupo de convivientes, si alguien ha compartido algo como mate o un vaso y prolongado en el tiempo.

Es un pueblo chico la misma persona que padece esta situación lo ha expresado públicamente luego de algunas charlas al cual le agradezco que haya tenido la valentía de plantearse desde él mismo en la situación por la cual estaba atravesando, por eso puedo hablar con un poco más de soltura, todos sabemos que es comerciante, tiene una bicicletería y una verdulería y acá entran las presuntas a todos: si yo fui a comprar verduras o estuve en la bicicletería, estuve con él, eso no se considera un contacto estrecho.

Si uno fue con barbijo, tomando las medidas de seguridad y estuvo en un contacto comprando verdura o retirando una bicicleta, eso no se considera un contacto estrecho”.

“Si lo son los convivientes o alguien que tenga un relación laboral muy sostenida en el tiempo, pero haber pasado pos sus comercios no se los considera una potencial persona de riesgo. Eso lo quiero aclarar porque es la gran duda y el gran problema que se plantea hoy en la sociedad y es por lo que más llama la gente”, acoto.

Test

Informo también “a los familiares y quienes comparten contacto estrecho con él se les están haciendo el estudio correspondiente. Y quiero agradecerles porque nos ha facilitado el trabajo y tenemos un contacto muy fluido y con una receptividad por parte del paciente muy buena, eso habla de la responsabilidad social que ha tenido cuando se enteró de la situación que estaba atravesando”.

Se planteó en la reunión si esta situación cambia la forma de llevar la cuarentena en Larroque, Ortolano explicó “Es un tema que se habló ampliamente en el Comité, creemos que Larroque ha tomado una buena concientización en las medidas de seguridad, más allá de algunos díscolos, pero son los menos por suerte.

Creo que cada medida que hemos tomado desde el inicio del Comité y de esta situación pandémica han sido claramente analizadas y no nos va a cambiar nada, salvo con algunas excepciones de actividades que se suman y se siguen analizando la reapertura de algunas actividades que teníamos en agenda y que las vamos a seguir, obviamente que estaremos monitoreando la situación epidemiológica del pueblo, pero cabe remarcar que cuando empezamos con el uso del tapabocas y con las campañas, han tenido buena respuesta y hoy nos perece raro ver a alguien sin tapabocas. No podemos vivir siempre en cuarentena y hoy pasó lo que siempre planteamos que iba a pasar, en una situación pandémica Larroque no iba a estar exceptuado, iba a llegar algún caso y hoy se hizo palpable”.

Seguir activos



Por su parte, el intendente Leonardo Hassell, informó que “hemos dispuesto garantizar ahora más que nunca el funcionamiento de las áreas del municipio, deben estar activas y cumpliendo con cada uno de los protocolos, esta situación no cambia absolutamente en nada, con cuidados de nuestro personal y hacia la comunidad, obviamente que marca un antes y un después al tener el primer caso positivo de coronavirus, por eso se conformó este Comité para trabajar dese el inicio, tomar medidas, estar preparados, tomar todos los recaudos y como han manifestado las autoridades sanitarias es difícil evitarlo”.

Acotó “lo que haremos es reforzar todos los controles, comprometidos con el estricto cumplimiento y tomar las medidas necesarias con el personal en la calle, que sigan intensos, estrictos, en cumplimiento de las medidas y que recuerde la comunidad que la mejor medicina es justamente cuidarse, respetar el aislamiento, las distancias, usar el tapabocas, evitar el contacto, o cualquier actividad que nos pongan en riesgo”.

Sobre la modalidad de los controles dijo “los hemos planteado desde el primer minuto, controles aleatorios con la policía y hay momentos en que tenemos cuatro puntos controlados más el centro de monitoreo que funciona en la comisaría.

Lo he comentado en diferentes oportunidades queda todo grabado y registrado y hay una red con los comerciantes de un registro de proveedores sabemos quienes entran y nos acompañan funcionarios, concejales, personal municipal y policial y creemos que es mejor este tipo de controles aleatorios y coordinados que apostar solo a un punto de la localidad, porque recibimos en el transcurso del día innumerable llamados tanto de comerciantes y de vecinos que están informando.

Ante esto la policía va al lugar, se hacen las actuaciones, incluso de han notificado a las autoridades correspondientes, se les ha dado intervención en algunas situaciones puntuales a la justicia federal, es decir se actúa con todas las herramientas y los engranajes de la comunidad y de la fuerza pública para estar dando respuesta en consonancia con lo que establecen el gobierno provincial y nacional”.

Solicitud



Por su parte, Atilio Benedetti, diputado nacional (Cambiemos), informó sobre el encuentro del CEM, donde “se habló en general de los distintos protocolos que está habilitando el municipio, de la necesidad de encontrar un equilibrio entre las actividades y el cuidado”.

Agregó que se habló “en el Comité local en que hay un comportamiento social bueno en el pueblo que permite que se siga en el plan que tiene previsto el municipio de ir habilitando actividades. Tenemos un problema que viene para largo, no sabemos cuánto va a durar, así que debemos encontrar la forma de poder cuidarnos y poder llevar adelante nuestras actividades, entiendo que no cambia la situación, lo que si hablamos y me permito desarrollar, es tratar de requerir a las autoridades provinciales que puedan facilitar a la dirección del Hospital y al municipio todos los test que sean necesarios para llevar tranquilidad a los vecinos de Larroque”.

Aislamientos

Ante una consulta sobre espacios de aislamiento, Diego Ortolano dijo que “está el hospital, el polideportivo y los salones de la parroquia, también dialogamos esta mañana con la gente del hospital de Gualeguaychú que ellos tienen el Hotel Embajador, nos han planteado que en el hipotético caso de requerir algún aislamiento y no tuviéramos las condiciones dadas en nuestra localidad, también podríamos utilizarlo. Solamente la internación se debe dar en los casos que tienen inconvenientes o alguna sintomatología o que no puedan garantizar el aislamiento social.

Sería lo más traumático si alguien le toca pasar por una enfermedad y encima te sacan de tu casa, pero si no tiene las condiciones en su casa, entonces el estado, ya sea través del Hospital o del municipio, se las brinda, si es un caso leve que tiene las condiciones aptas puede quedarse en su casa, si es otra cuestión se analiza si va al poli o parroquia según lo que analicemos desde lo sanitario, caso más complejo se deriva al Centenario.

Posibilidades

El profesional explicó “Cualquier situación patológica desestabiliza la vida cotidiana de quien la padece podamos tener la posibilidad de ofrecerle lo mejor y lo menos traumático posible y además tenemos la suerte de haber conformado este Comité de analizarlo, de estar en contacto con las autoridades departamentales y provinciales y ofrecer la mejor calidad y el mejor nivel de excepción para el afectado y el menor nivel de exposición para el resto de la población que no es un dato menor”.

Acotó “Cuando uno cuando analiza la situación desde el punto de vista del paciente en general, de su familia y del resto de la comunidad y del sistema sanitario también. Hoy gracias a esta consonancia nación, provincia, municipios, todos los actores, los efectores provinciales, nacionales y municipales de nuestra localidad nos permite tener un abanico de posibilidades para brindarle al paciente que nos podemos sentir orgullosos de poder brindarle eso y orgullosos de las medidas que ha venido tomando el comité, que nos tome de imprevisto e improvisar a la hora de lo que debemos hacer y estuvimos a la altura de la circunstancias y así brindar la respuesta y la respuesta es la menos traumática para el afectado, de la mejor forma para preservar el sistema sanitario, para preservar a la comunidad toda y nos permite seguir adelante, además con un nivel de conciencia social que hemos logrado y el cambio de hábitos muy interesante en la localidad que es el fruto del trabajo”.

También dijo “En los controles no solo tomamos la temperatura, también se analiza si van varios en un auto o grupos de riesgo, si usan protección y hacemos docencia. La presencia en la calle además es un acercamiento al vecino, hacer docencia que es lo que creemos nos va a cambiar el hábito de vida, para enfrentar esta pandemia”.

Hospital



Mario Pedroza, director del “San Isidro Labrador, solicitó “llamen al 107 para evacuar cualquier necesidad a la población y especialmente en este caso que aparece el primer caso”.

Explicó “la forma que tenemos de manejar esto la información, nos llega directamente desde la Secretaría que nos informa que había un caso sospechoso, planteamos en hacer el hisopado lo antes posible ante el Centenario y fue así, se evaluó y de recorrieron todos los elementos que había que hacer y anoche antes de ser publicados llamó la ministra de Salud de la provincia y el secretario de Epidemiología, para ponerme en conocimiento y obviamente ponerlo en conocimiento al paciente y que se daba el primer caso en Larroque”.

Dijo que “el hospital sigue funcionando como corresponde hacerlo, un caso dos o 10, tenemos que seguir brindando salud y llevarle tranquilidad a la población como lo dijo el intendente o lo que ha pedido Atilio con respecto a los test y el detalle de seguimiento del paciente, significa que estamos bajo con un control de la situación”.