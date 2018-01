Riganti citó la opinión del titular de Federación Agraria, como termómetro de situación

Se refirió a las declaraciones de Omar Príncipe, director de FAA, quien opinó que actualmente el pequeño y mediano productor agropecuario está peor que en 2015. Criticó las políticas económicas del gobierno, en especial la liberación del precio de los combustibles, que impacta fuerte en los márgenes agrícolas. Alertó que el negocio ganadero también está en alerta amarilla”

El diputado provincial del oficialismo se sumó a las repercusiones que dejaron las palabras del líder de Federación Agraria y apuntó a las decisiones que el gobierno nacional ha tomado y que según interpretó, impactan de forma negativa al campo. “El modelo que planteaba en su momento el Frente para la Victoria era el de la quita de las retenciones, la misma que aplicó el macrismo para el trigo y la del maíz, pero para la soja iba a ser del 10% “de golpe”. Acá se sacó el 5 y estamos peleando para que que siga saliendo el resto” se quejó.

Sobre la escalada en el precio del combustible, el ex intendente de Larroque, quien también es productor agropecuario, manifestó que “nos ha causado un agujero financiero, ni hablar a los contratistas que tienen que bancar el aumento del insumo” y consideró que “hoy ya no se puede ir a trabajar afuera si no te dan la plata para el gasoil. Ahora resulta que dicen que el gasoil no va a ser tomado en el cálculo del índice de precios del INDEC, esto es una locura. Y se quejaban de Moreno de que manipulaba el INDEC” ironizó.

El legislador argumentó que “el combustible tiene una incidencia más que importante en la producción, arriba de un 30% de lo que son los costos, con ese número la Federación Agraria está diciendo que al pequeño y mediano productor las cuentas no le cierran por los altos costos del flete, ya que el camionero necesita cobrar una tarifa cada vez más alta porque si no no puede viajar, por lo que tiene que pagar por la reposición de las cubiertas, además del combustible” y explicó “para el productor de la zona un flete a Rosario tiene una incidencia muy importante, ni hablemos el que tiene 400 kilómetros, a nosotros estamos más cerca, unos 230 a Rosario, pero la incidencia igual es importante”.

Mirada política

“Esto no está haciendo más que poner en manifiesto lo que uno decía: que Cambiemos mentía y es lo que yo desde ahora en más voy a hacer hincapié. Les dijo que la cosa iba a ser de otra manera y no es así. Liberan las importaciones, y esto va a ser un caos por las fuentes de trabajo que se van perdiendo. Dejemos claro que Larroque todavía sigue siendo un paraíso, pero la industria avícola me preocupa, aunque momentáneamente está funcionando, y eso es algo más que importante” destacó.

Sobre las palabras de Omar Príncipe, remarcó que “no hace más que dejar en claro -por alguien que no es de nuestro color político, para los que quieren ver esto- que está hablando un representante de una entidad intermedia importante, lo que nadie puede desconocer, de ahí salió De Angeli”.

Sobre los repuntes del dólar y la influencia que tiene sobre lo que produce el campo reconoció que “te beneficia, es indiscutible, pero no olvidemos que nuestros insumos también están en dólares, y han sufrido “un sinceramiento” como le gusta decir a los del PRO” aseguró. Pero en el día a día, es permanente el aumento en los alimentos, el transporte, va todo atrás del dólar”.

En cuanto a la ganadería comentó que “no quiero ser pesimista, pero está en alerta amarilla ya que viene con los mismo valores de hace un año y la inflación sigue avanzando. En la medida que el precio de la hacienda en pie acompañe a la inflación, cosa que yo no creo porque el consumo no veo que pueda mejorar, el sector va a estar más tranquilo. Hoy por hoy, con una invernada arriba de $40 en cualquier lado y un gordo entre 36, 35 pesos -lo muy bueno, de ahí para abajo- los números cierran, pero repito, el margen se ha achicado y en la medida que no haya alguna mejora en el consumo a corto plazo, el negocio va a empezar a quedar descolocado”.

Asimismo, evaluó que “por errores de nuestro proyecto, llámenle kirchnerismno” la carne fue uno de los rubros más castigados. Hoy está pasando por una situación de recomposición de stock y se ha avanzado. Creo que aquello fue innecesario, como también lo fue con el cierre de la exportación del trigo, hay que hacer un mea culpa”