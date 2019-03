Riganti cruzó a Avero y dijo que para él la causa está terminada

El ex intendente y actual diputado provincial contradijo las afirmaciones del representante legal del municipio en la causa judicial por el supuesto sobreprecio de la obra pública. Consideró que la justicia, al no haber aceptado la remisión a juicio, le volvió a dar la razón de su inocencia.

Con un tono de vos que reflejaba tranquilidad y sensación de asunto terminado, Raúl Riganti pidió derecho a réplica luego que el doctor Sergio Avero dijera en Latidos FM que en poco más de un mes el fiscal volvería a pedir la elevación a juicio y otras consideraciones con las que el ex intendente no estuvo de acuerdo.

“Se trata de confundir por parte del abogado -afirmó el legislador, quien dio a entender que todo tiene que ver con la cercanía de las elecciones: “estamos en campaña, no nos olvidemos de eso”.

Riganti expresó “que a esta gente le salió el tiro por la culata porque empezaron a presionar -esto no lo digo yo está en el expediente- empezaron a presionar en febrero al juez para que acelerará los tiempos. Yo no sé si lo han logrado, porque entiendo que el juez no se iba a dejar presionar, pero lo cierto es que llegamos a la fecha y me han comentado que hubo una reunión previa en la que el juez anticipó que tenía que acomodar todo esto, porque veía en la causa con un montón de planteos hechos y que él se iba a tomar la semana para decidir. Finalmente lo hizo y el juez dio por nula la causa”.

En ese marco razonó con ironía el interés -para que la causa siga- del doctor Avero “al cual todos los larroquenses hace 3 años le estamos pagando $40.000 por mes”.

“El juez Podestá dejó en claro que no ve el sobre precio, que la imputación estaba mal hecha”. Asimismo distinguió la labor del magistrado Podestá, “que es un juez que tomó el cargo por concurso no como el caso de Figueroa que había antes, que estaba digitado” afirmó.

“Podestá decidió que todo ese conjunto de cosas daba por nula la causa” y aseguró “no estamos más imputados ni procesados, ni ningún término que le quieran poner. La realidad es esa, llamemos a las cosas por su nombre. Ahora, sí le vamos a seguir pagando al doctor Avero por el capricho del actual intendente, por orgullo o por capricho, que lo haga con su plata”. “Si lo hace por protección, por lo que le va a hacer Riganti, que no se preocupe, yo estoy en otro tema. La verdad que ya no es mi principal problema ir en contra de Benedetti. Entendemos que nuestra situación del país amerita otro estado de ánimo de la sociedad. Así que no nos prestemos a eso, no confundamos a la gente, el juez fue claro” y se preguntó ¿o ahora no creemos en la justicia? y la justicia dijo que anuló la causa”

Más adelante comentó que “si la fiscalía cree prudente seguir con el caso, esa es una decisión que se verá más adelante, pero nosotros hoy ya no estamos imputados, ni procesados, ni nada. El juez entendió que no había pruebas, que estaba mal presentado. No hay mucho más. que explicar”.

Poco para mostrar

Riganti opinó que “el intendente Darío Benedetti necesita también que la causa siga para tapar lo que es una mala gestión” e hizo suyas las palabras que su hijo posteó en las redes sociales: “en vez de hacer circo en los medios lo que tendrían que haber hecho es una buena gestión”. Hoy quieren tapar y ver cómo disimulan que la causa se cayó y que a partir de ahí hay que disimular todo lo que no se hizo”.

Reforzó la idea al remarcar que “nosotros no vamos a seguir adelante estamos para otra cosa, estamos a trabajar sobre un proyecto sobre una propuesta. Yo soy diputado provincial y sigo trabajando en mi despacho. Ayer estuve con el gobernador y seguimos trabajando. Lamentablemente nos va a costar mucha plata y Leo Hassell va ganar y nos van a venir a cobrar esa plata que se llevaron a Buenos Aires”.

También se lamentó por “el show que montaron el primer día que se subieron e hicieron una auditoría privada, ni siquiera por el tribunal de cuentas que existen la provincia. Entonces esta causa fue creada porque era necesario y fui el primer intendente que salí en la televisión que se replicó en otro lugares permanentemente”.

El legislador del oficialismo provincial descartó cualquier acción legal contra el intendente Benedetti y señaló “se terminó, nos cruzamos en la calle y nos vamos a tener que saludar de vuelta. Hoy no nos saludamos, calculo que cuando termine todo esto nos encontraremos y nos tomaremos un vino y dejaremos en claro nuestras posiciones”.

También cuestionó si “alguno tiene idea lo que le dolió a mi familia las barbaridades que le hicieron. Espero que pase un poquito el tiempo que revean todo esto. De todo se aprende, yo voy para 11 años en política y quizá por inexperiencia el intendente se dejó llevar por las cámaras”.

Finalmente, subrayó “la tranquilidad y la paz que esto me trae a mi conciencia, porque gracias a Dios ayer pude ver a mi esposa caérsele las lágrimas de alegría, por haber sentido al sufrimiento que tuvo que pasar junto a la familia por esta aberración que se hizo. La primera gratificación la tuve por ver esas lágrimas que significaban que todo lo que se había hecho la sociedad lo iba a ver. Lo único que me duele es que quieran disfrazarlo, cuando cada paso que se hizo dimos la explicación. Reconozcan que la causa se anuló, no le pongan otros nombres si quieren hacerlo de vuelta bueno de la explicación a la sociedad porque quieren hacerlo”.