Riganti: “Es tiempo de hablar”

El ex intendente y actual diputado, imputado en la causa por supuesto sobreprecio de las 14 cuadras de asfalto, salió al cruce de las declaraciones del abogado de la municipalidad, Sergio Avero, tras la audiencia de la semana pasada. Lo acuso de mentir.

Los episodios que derivan de la auditoría de la municipalidad a la gestión de Riganti y la posterior denuncia por las 14 cuadras ejecutadas por OICSA, son interminables y depararan consecuencias y reacciones que no se sabe cuando terminarán.

Luego que Latidos FM difundiera el audio de una nota a Sergio Avero, en la que el abogado de la municipalidad analizó la audiencia judicial de la semana pasada, Riganti dio a entender los términos tendenciosos con los que se había expresado el jurista. “Quiero contarles, sin tantos términos jurídicos como el doctor, al cual desde hace dos años le estamos pagando 25.000 pesos por mes todos los larroquenses, así que más vale que haga su trabajo bien, como se lo han pedido de la municipalidad. Si alguno hace la cuenta cuánto significa eso, les está costando $ 350.000 por año nada más para que haga su trabajo”.

El actual legislador del oficialismo provincial, se contrapuso a lo que expresó Avero, al señalar que “dice que está fuera de la ley que los concejales aprueben un concurso sobre tablas, habiendo estado informados. Justificó que “se hizo todo la vida en Larroque” e indicó “la cantidad de decisiones que ha tomado para llamar a concurso el concejo deliberante, acá no se ha obviado nada, los concejales decidieron que se llamaron concurso, sabían perfectamente cuánto costaba la obra”

En otro tramo de la charla, Riganti criticó las declaraciones del abogado de la municipalidad por hacerse eco de la pericia del perito de la parte denunciante y la diferencia con la del oficial. Además, como afirmó Avero, cuestionó que diera por hecho que no hubo movimiento de tierra. “Yo estaba viendo que es lo que se hacía con respecto al movimiento de suelo, hay un montón de incongruencias”.

También hizo mención a las palabras del asesor legal de la comuna al señalar que la empresa renunciaba a cobrar el 50 % si no se la pagaba. “A la cláusula la puse yo, con la experiencia que tenía yo de cuando se podía cobrar, no le quería dejar el peso a los larroquenses si esta obra -por alguna causa- cómo finalmente ocurrió, no sé cobraba. Entonces la cláusula concretamente decía que si no pagamos nosotros, porque no recibíamos los fondos, tenía que ir a cobrarle a la Nación”. aclaró

Luego manifestó su rechazo a la actitud de lo que hizo el municipio con el dinero para completar el pago de la obra “en vez de depositar como es lógico en un banco, los trece millones, se lo dieron al señor Frigerio y a Macri de vuelta”. En ese sentido se preguntó . ¿Ustedes tienen idea esta altura cuánto cuesta esa obra? La demanda al municipio, algo que yo quise evitar desde el principio sino se cobraba, hoy, más o menos estimado por los peritos y los abogados, tiene otros 13 millones de pesos entre interés, actualización y punitorios, vamos para 26 millones.

A eso le agregó los honorarios de los abogados, los de “este señor y todos los que puso el municipio, entre todos van cobrar la módica suma del 40% de lo reclamado o sea ocho millones. El intendente que tenga que pagar esto le va a costar 40 millones de pesos” baticinó.

En ese marco Riganti destacó “el juicio que están tapando en lo contencioso administrativo, ya le han dado curso en la justicia la justicia. La empresa ya está reclamando”.

En la continuidad de la nota Riganti señaló que el fin de la mediatización y de la interpretación que hacen muchos medios, sacando de contexto y manejando como única variante la posibilidad de ir a juicio, es porque “necesitamos a Riganti en los medios haciendo este tipo de cosas y no hablando lo que realmente le está pasando al país. Cuánto más sigan diciendo disparates, más voy a seguir hablando, porque ahora llegó el momento de hablar. Hasta ahora estuve callado 2 años, ahora llegó el momento de hablar”, finalizó

