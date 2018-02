Riganti tuvo una mirada local sobre los parientes en el estado

Se refirió a una publicación en un medio de Paraná donde se mencionaba a las comunas conducidas por Cambiemos en los que han ingresado familiares de funcionarios del ejecutivo y donde se ha dado un supuesto tráfico de influencia en la contratación de personal. Se refirió al cargo que ocupó su esposa durante sus dos gestiones.

El ex intendente y actual diputado del PJ encendió la polémica. Aprovechó la “incipiente limpieza” que el presidente Macri anunció en el ejecutivo nacional respecto de los parientes y que sugirió se imite en las provincias, para arremeter contra la gestión del intendente Benedetti.

Para eso se apoyó en una nota publicada por el sitio Informe Digital que revisaba la situación de varias intendencias opositoras al gobierno provincial. “En lo personal me parece que es una bomba de humo, porque mientras hablan de eso nos distraen de otras cosas mucho más importantes: el endeudamiento que están llevando adelante, el problema previsional, el aumento de tarifas” opinó Riganti.

Sin embargo, aprovechó para pegar y expresó que “hoy están hablando de que “van a ser buenos” y van a sacar a los parientes y lo pintan como un logro de transparencia cuando en definitiva no están haciendo más que lo que no deberían haber hecho”.

En ese sentido consideró que “que en todos lados ha habido un exceso de esto. Yo entiendo que en algún momento incluyan algún pariente, pero parece que fue un modo de operar general en todo el país, por algo ha tenido que salir a hablar el Presidente”.

En relación a nuestra ciudad, comentó que “no ha sido la excepción, acá es mucho más fácil darse cuenta, todos sabemos quiénes son y quiénes no son parientes. Acá ha habido muchos y cómo se ha visto en la nota, si bien tiene algún error y han tomado alguna información equivocada, hay otros nombres que faltan, porque hay otros ex-empleados de Tierra Greda que no han sido mencionados” señaló.

Volviendo a la decisión de Macri, destacó que “no hacen más que reparar algo que hicieron ellos y hablar de que van a sacar un 25% del personal a nivel nación, es por el exceso a los que ellos nos llevaron. Ellos aumentaron el 25% de la planta de gente en el estado y es la que van a sacar ahora”.

También trasladó lo que calificó “una estrategia de distracción” a la realidad local. ” Yo no he escuchado nunca al intendente hablar de obras, no he escuchado al intendente hablar del Banco Nación, del tema de los perros, no da aplicaciones y a mí me parece que nosotros estamos acostumbrados -quizá equivocadamente o no- quien daba la explicaciones era yo como intendente. Acá el intendente brilla por su ausencia en dar explicaciones” sostuvo.







Insistió con los temas que según su parecer están ausentes de la agenda, “parece que los perros no existen más, sin embargo invito a que vayan a ver la perrera, cómo funciona, que expliquen los números de cómo terminó eso”. También se refirió a la separación de residuos, e indicó que “se ve la humareda en el basural y antes de las elecciones lloraban al lado del humo y hoy en día la situación ha empeorado y no veo ninguna mejora”.

Pidió que el intendente “es quien nos debe dar las explicaciones y no los funcionarios y de hecho debe haber una problema por la rotación de funcionarios que hay en el municipio. Nosotros no tuvimos que cambiar ningún funcionario en 8 años y ahora hay una rotación permanente funcionarios” aseguró.

También cargó contra el ex intendente Fabio Larrosa y la asesora legal del municipio Silvia González a quienes atribuyó estar operando “desde las sombras” porque no pudieron ir en su momento a la cabeza de la lista. Ambos están dirigiendo y manejando el municipio” enfatizó.

Redobló la apuesta al señalar que “el ex intendente deja el coche en la puerta de su estudio y entra todos los días a las 7 de la mañana a la municipalidad. Es quién está al frente de la municipalidad, cuando no pudo ir en las listas porque la gente no lo votó ni lo quiso. Hay todo un armado para demostrar “lo que no es” en la municipalidad”.

Riganti también fue enfático al hablar “de la cantidad de gente que cobra sueldos exorbitantes. Cualquier funcionario gana 40 ó $50.000 pesos, y ¿hace falta cinco o seis en contaduría, hacen falta semejante cantidad de funcionarios en Desarrollo Social. Es notoria la cantidad de gente, la plata se va en eso” se quejó.

También calificó de incógnitas que promete transformar en debate público varios asuntos, como “ese terreno que se ha comprado detrás del barrio San Isidro, que después conversaremos para ver si si se han hecho bien las cosas o no. Resulta que no se podía avanzar hacia allá en viviendas porque los niveles no daban y ahora resulta que los niveles dan. Ya vamos a hablar de cómo se llevaron adelante esas licitaciones, porque quien quedó afuera después le terminaron comprando, algo nada claro. Y más allá de eso ¿donde están las viviendas?, Llevamos dos dos años y no se ha hecho ninguna vivienda que no hayamos dejado nosotros como gestión y les ha costado terminarlas”.

Ironizó sobre el nivel de actividad del municipio al subrayar que “me parece que para cortar el pasto, semejante cantidad de salarios es una exhorbitancia. Si hablamos de cordones cuneta, yo lo invito al intendente a que nos sentamos juntos con los números los dos, frente a los medios locales y le mostramos cada uno, a dos años de gestión, qué es lo que se llevó a cabo en cada una de las gestiones y creo que ya con eso sólo no resiste ninguno de otro comentario”.

En el cierre de la nota le preguntamos a Riganti qué diferencia hay entre lo que, apoyado por los dichos de Macri respecto de los parientes en el estado, podría existir ahora en el municipio comparado con la estrecha relación parental que había cuando él era intendente y la secretaría de cultura, es decir, su esposa.

Textualmente respondió: “A diferencia de esta gestión y si buscan la documentación que quedó registrada de mi primer campaña, yo anunciaba quienes iban a ser los funcionarios. Yo decía a la sociedad que la secretaría de Cultura iba a ser Mónica en la primer gestión. En la segunda lo ponía, a mi entender, como algo notorio para que la gente ya supiera y estuviera tranquila que iba a ser Mónica y Leonardo Hassell quienes iban a estar al frente de las secretarías. A diferencia de esto, yo les anunciaba quienes eran los funcionarios y todos sabían que iba a ser mi esposa la secretaria, y no la sorpresa que no encontramos después, pero estamos hablando solo de un caso. Los invito a que vean Informe Digital dónde está la nota y verán la cantidad de pariente que hay en la municipalidad”.