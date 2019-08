Roberto Romani presentará en Larroque «El Gurí Atamá»

El sábado 31 de agosto, a las 20:30, en la Sala “Padre Paoli”, el copoblano Roberto Alonso Romani presentará el espectáculo “De la raíz al vuelo. Poesía y Música de Entre Ríos”, que incluye el estreno del documental “El Gurí Atama”. El acceso es libre y gratuito. Organiza la Dirección de Cultura, Turismo y Deporte Municipal.

El documental “El Gurí Atamá” visibiliza la vida y los sueños de los habitantes del delta entrerriano. El material cuenta con textos del propio Roberto, con la dirección de Sebastián Ingrassia y Lico Hauch, música de Hugo Mena, con la colaboración especial del niño Blas Jaime y la participación de numerosos pobladores de nuestro delta.

Romani, describió que “este documental es el más ambicioso de los trabajos audiovisuales que hemos realizado hasta ahora”; y dijo que “hace un año que estamos trabajando en el delta entrerriano; contando para esta película con la participación de un niño entrerriano, de Gilbert”.

Cabe destacar que la película es una propuesta audiovisual en clave de homenaje a Linares Cardozo, donde “un niño sueña conocer a su abuelo”, interpretado por Blas Jaime.

