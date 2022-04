Rojo Campeón: La arenga que inyectó fuerza hasta el último segundo



Central Larroque compartió un video en las redes, tomado dentro del vestuario rojo, cuando Augusto Lonardi y después, Matías Marchesini hablaron delante de todo el plantel, justo antes de salir al campo de juego. Fue el envión anímico para no bajar los brazos hasta el final.

Otra escena de película es la que se vivió entre las cuatro paredes que Deportivo Urdinarrain dispuso para el equipo larroquense y que a la luz del resultado, logró convencer a cada jugador y les dio las herramientas espirituales para afrontar la difícil parada en terreno visitante.

Con diferentes tonos, jugador y técnico pidieron entrega para llevare la copa a Larroque, convirtiendo una parte vital de la esencia del juego en equipo, como es la anímica, en un momento que no olvidarán jamás.



El reconocimiento de la institución

Pablo Viale, community manager del club, redactó emotivas palabras: Me cuesta mucho reflejar lo vivido, pero voy a arrancar por ellos, LOS CAMPEONES ENTRERRIANOS.

En el arco EL YANQUI GONZALO PEREZ ROMANI, en el fondo EL ENANO JOSE JOAQUIN BADINI, AUGUSTO LONARDI, JUAN PABLO BOARI Y EL KIKA LUCAS VIALE, en el medio LAUTARO VIALE, EDUARDO EL ALEMANCITO ROTHERMEL, GONZALO RODRIGUEZ Y RUBEN CHUBEN PIAGGIO y arriba URBANO QUINTANA Y EL TIN AGUSTIN BENEDETTI, también ingresaron WALTER WAWI VIRUE Y ALEXANDER LEONEL CANO, completaron el banco PABLO STEINER, FRANCISCO BUSTOS, KEVIN OLIVERA, IVO BENEDETTI Y JOSE MOROCHO ESCALANTE. Fueron parte de esta copa LAUTARO RAZQUIN, LUCIANO BOZZANI, MARCELO KORELL, DUILIO DE LUCA, CHISTIAN TAFFAREL, MAXIMILIANO SAAVEDRA, MILTON MACIEL, WALTER ESCALANTE, SAMUEL COLAZO, JUAN LIZZI,FLAVIO MONTI, TOMAS DE ZAN.

MATIAS MARCHESINI, VICTOR CAFFERATA, JUAN PATRICIO KORELL, DIEGO MARCHESINI conformaron el cuerpo técnico. También colaboraron LUCIANO TOMAS, RICARDO CABALLERO Y LUIS PALACIOS.

Voy a empezar contando que a los 32 minutos del segundo tiempo estábamos 2 a 1 abajo y 3 a 1 en el global y que el equipo seguia y seguía metiendo, llego el 2 a 2 y la ilusión estaba intacta, se venia el final pero no nos entregabamos y en un centro en el minuto 45 nos pusimos 3 a 2 y había penales, pero no nos conformabamos con eso y Walter Virue luego de convertir el tercero busco la pelota y se fue corriendo para la mitad de la cancha, lo queríamos ganar o ganar y fue así que en el minuto 50 un centro de la derecha y otra vez ÉL, el elegido, el que le había tocado ser el número 19 en Concordia y en la primer final y no poder participar, ÉL con un toque suave y al palo izquierdo del arquero la mando a ella (la pelota) a descansar contra las redes del arco. Era gol y campeonato entreriano, era el delirio y la locura. Era quedar en la historia de este glorioso y familiar club.

Un partido con todos los condimentos, lluvia, cancha llena y de visitante, la final del entrerriano y ante Deportivo Urdinarrain.

El partido terminó 4 a 2 y nuestros goles fueron de Agustin Benedetti, Gonzalo Rodriguez y 2 de Walter Virue.

Un gran grupo que utilizo 30 jugadores de los cuales 24 son de nuestra cantera, un equipo a puro corazón, garra y entrega.

Ahora solo falta festejar y disfrutar y ellos ya saben que son parte de la historia, serán recordados como el gran equipo de Matias Marchesini, un equipo que sabía lo que queria.

Párrafo aparte para la gran familia roja que se hizo presente en Urdi, a los que lo siguieron a la distancia y a la comisión.

ENTRE RIOS SE VISTIO DE SANGRE ROJA.

SALUD CAMPEONES PROVINCIALES 2021-22.