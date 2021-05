Romero felicitó a la comunidad y al intendente por ser “una ciudad organizada y trabajadora”

La titular del Ministerio de Gobierno y Justicia de la provincia, Rosario Romero, remarcó su visión sobre la localidad Larroque, al expresarse en el marco de su visita a la ciudad, donde fue recibida por el intendente, Leonardo Hassell.

Acompañaron, el jefe de Policía de Entre Ríos, Comisario General Gustavo Maslein; el jefe departamental Gualeguaychú, Mayor Cristian Hormachea; el sub jefe departamental Gualeguaychú, Comisario Inspector Yari Sosa; el jefe Comisaría Larroque, Comisario Principal César Giménez; el senador departamental, Jorge Maradey; la diputada provincial, Mariana Farfán; la concejal Yanina Parrilla; el concejal Cristian Zitterkopf, secretarios y funcionarios municipales, entre otros.

El encuentro se llevó a cabo en el polideportivo municipal, donde, en primer lugar, el intendente le hizo entrega a la ministra del decreto declarándola “Huésped de Honor”; para luego entregar aportes. En primer lugar, a los clubes locales, Sportivo Larroque y Central Larroque, culminando con la Asociación Bomberos Voluntarios de Larroque, sumándose cascos de seguridad, que fueron entregados a la comuna local.

Respuesta

Al hacer uso de la palabra, el intendente Hassell, destacó la presencia de la ministra, autoridades policiales, legisladores y demás presentes, al tiempo que remarcó la respuesta a las gestiones ante la ministra Romero “y contarles que Rosario es una funcionaria que no tiene horario, nos consta, siempre aclarándonos categóricamente las dudas, las sugerencias. Todos sabemos, y no quiero ser reiterativo, el momento y las circunstancias que nos han tocado, pero tener funcionarios que siempre nos atienden el teléfono, que nos brindan una respuesta, que nos orientan, esa algo fundamental para los intendentes nuevos”.

Recordó que “cuando fuimos a plantearle distintas cosas, como por ejemplo el alcoholímetro que no contaba Larroque, hoy ya es un hecho y tenemos esa herramienta; o las cámaras de video vigilancia, con lo importante que son para nuestra comunidad, más allá que el sistema funciona de manera correcta, pero poder ampliarlo nos da mayor seguridad y una forma más de cuidarnos y que significan inversiones muy altas para los municipios”.

Para destacar

Posteriormente, fue la funcionaria provincial quien cerró los discursos, diciendo “me place mucho estar acá, con Leo hemos tenido una relación más telefónica que física porque justo nos tocó la pandemia. Me place ver este nivel de organización de la sociedad de Larroque que ustedes encabezan y que lideran como su equipo político, que trabajan diariamente y que exhiben la labor en este complejo, al lado de la casa de María Esther de Migue, observo que se luce la tarea de todos los que trabajan. Esto es todo virtuoso, que si lo vemos en otro país lo elogiamos y eso existe en nuestro país, en Entre Ríos y en Larroque y los quiero felicitar”.

“Y lo que nos une es gestión, trabajo, el que se ve en esta comunidad, que tiene una buena cultura del trabajo y ojalá podamos irradiar eso Leo, a todas las comunidades de Entre Ríos y ojalá podamos ir recuperando en la Argentina esa cultura del trabajo. Lamentablemente, muchos argentinos y argentinas, por distintas cuestiones, a veces económicas o por errores que hemos cometido la dirigencia política, resultaron desfavorecidas o fueron quedando afuera del sistema valioso que la Argentina contaba hace 50, 60 año, que era esa cultura del trabajo que nos legaron nuestros inmigrantes”, acotó Romero.

Siguió “ustedes la han conservado y los felicito y es bueno que la mantengan, la acrecienten y que la irradien a otros lugares”, destacando “la belleza que tienen y esta organización”, acotando “los cascos que entregamos son un aporte a la seguridad vial y las cámaras son una herramienta más para el policía, que no puede estar en todos lados y tenga una mirada de lo que pasa en las ciudades”.

Finalmente dijo “quería transmitir que, desde el gobierno que encabeza Gustavo Bordet, celebramos estos encuentros y el gobernador se pone contento cuando ve gestiones y obras. Lo único que hago es destacar mi matriz de trabajo, que me legó mi madre y mi abuela, grandes trabajadoras, pero lo que pretendo, sabiendo que en algún momento los funcionarios nos vamos, es dejar una huella, una buena obra, no obra física, si no también legados espirituales y esto que ustedes han hecho integrando una escritora como María Esther, con este espacio público para que chicos y grandes lo disfruten, es otro modo de dejar obras que no son físicas”.

También brindó unas palabras para destacar “la labor de la policía en esta pandemia, la labor de los equipos de salud y la labor de los bomberos voluntarios en todas las localidades”.