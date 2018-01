Rubén Virué es abogado de la madre de Fernando Pastorizzo, el joven asesinado en Gualeguaychú

El ex secretario de justicia accederá mañana a las copias del legajo para informarse de lo producido en la causa. También tratará de probar la relación de pareja entre víctima y victimario.





El Dr Rubén Virué es el asesor legal de Silvia Mantegazza, madre de Fernando, el chico de Gualeguaychú fallecido a causa de dos disparos de arma de fuego que le habría efectuado Nahír Galarza, según su autoincrimianción, que esta semana se convirtió en el centro de las noticias a nivel nacional.

El abogado larroquense optó por sumarse al bajo perfil con el que su clienta afronta esta etapa de sufrimiento, que no le impide encarar la búsqueda de justicia por un camino diferente al del padre del chico, que entre sus acciones, encabezó la marcha en la que también se pidió justicia

En declaraciones a Diario el Día, Mantegazza indicó que Virué será quien la representará en un futuro juicio oral, sin que esto impida que Gustavo Pastorizzo, el padre de Fernando haga lo propio con otro letrado.

Consultado por esta designación Virué comentó que “recién mañana (por hoy) vamos a hacer un pedido de copia de lo que existe en el Legajo. Yo no he visto absolutamente nada de la causa y preferiría poder tener acceso a ella antes de dar una opinión”, fue lo primero en declarar tras ser entrevistado. Pero ante la insistencia se animó a deslizar algunas cuestiones en las que se basará la estrategia.

“Se deberá ahondar en el vínculo preexistente entre la chica detenida y Fernando”, mencionó Virué; y agregó: “Vamos a ver cuáles son los elementos que se pueden agregar en orden a esa idea. Probar la relación, porque hay varios elementos que verifican esa relación en el tiempo”.

Respecto a lo que se ha realizado en la investigación, el querellante larroquense admitió que no ha visto “puntos oscuros” y que todo se ha realizado “con prudencia y en los tiempos previstos”. Cree que no se tardará mucho en poder elevar el caso a juicio y que en el futuro debate “con un autor confeso la discusión estará centrada por la existencia o no de la calificación”.

Cuando se le preguntó sobre la idea que intenta instaurar la defensa de Víctor Rebossio en los medios de comunicación, sobre la supuesta violencia de género de la cual era víctima Nahir Galarza y que por ello reaccionó asesinando a su novio, Virué lo minimizó. “Creo que se intenta mejorar la imagen de la persona detenida, pero no le veo implicancia en orden a la existencia o no del agravante”, argumentó.

Hasta el momento no hay ninguna presentación formal de Virué en los Tribunales de Gualeguaychú y recién hoy estará solicitando las copias de lo actuado por el fiscal Sergio Rondoni Caffa. Una vez que tenga la copia de la prueba producida, analizará que otro tipo de medidas solicitará; y luego de ello se estará oficializando como querellante.